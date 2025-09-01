 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ukraine: un suspect du meurtre de l'ex-président du Parlement arrêté, "piste russe" évoquée
01/09/2025

Photo d'archives du 22 mai 2019 montrant Andriï Parouby, alors président du parlement ukrainien, qui s'exprime devant ses collègues à Kiev ( AFP / Sergei SUPINSKY )

L'Ukraine a annoncé lundi l'arrestation de l'auteur présumé de l'assassinat de l'ex-président du Parlement Andriï Paroubiy, survenu samedi à Lviv, dans l'ouest du pays, la police évoquant une "piste russe".

Député d'opposition à sa mort, connu pour son rôle dans les grands mouvements pro-européens en Ukraine et autrefois figure du mouvement nationaliste ukrainien, M. Paroubiy a été abattu de plusieurs coups de feu.

Un suspect a été interpellé dans la région occidentale de Khmelnytsky, à l'issue d'une opération qui a mobilisé "des dizaines" de membres des forces de sécurité, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko, selon lequel cet assassinat avait été "minutieusement préparé".

Il s'agit d'un homme de 52 ans originaire de Lviv qui vivait de "petits boulots", selon l'adjoint du chef de la police ukrainienne, Andriï Niebytov.

"Il y a une piste russe dans cette affaire", a affirmé de son côté le chef de la police ukrainienne, Ivan Vyguivsky, sans fournir plus de détails.

Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, a lui aussi imputé à demi-mot à la Russie cet assassinat.

En plus de trois ans de guerre, Ukrainiens et Russes se sont régulièrement accusés mutuellement d'assassinats, notamment de responsables politiques et militaires.

- "Tiré huit fois" -

Selon le chef de la police, le tueur, déguisé en livreur, a tiré huit fois sur M. Paroubiy et "s'est assuré que la victime était bien décédée" avant de s'enfuir.

Samedi, le groupe audiovisuel public Suspilne avait affirmé que le tireur, habillé en livreur, conduisait un vélo électrique.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev, le 25 août 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )

La police a publié lundi des photos de l'arrestation sur lesquelles on peut voir un homme menotté et accompagné d'agents de sécurité dont deux policiers cagoulés et lourdement armés.

Selon des sources au sein des forces de l'ordre citées par la branche ukrainienne du média RFE/RL, le suspect a avoué et indiqué être entré en contact avec des agents russes alors qu'il cherchait des informations sur le sort de son fils, porté disparu sur le front en 2023.

Interrogé par l'AFP, le ministère de l'Intérieur a refusé de confirmer ou de démentir ces informations.

Andriï Paroubiy, mort à 54 ans, avait été président du Parlement ukrainien, la Rada, de 2016 à 2019. Il fut ensuite député du parti de l'ex-président Petro Porochenko, opposant au pouvoir actuel.

Photo d'archives du 6 décembre 2018 montrant Andriï Parouby, alors président du parlement ukrainien, qui s'exprime devant ses collègues à Kiev ( AFP / GENYA SAVILOV )

M. Paroubiy est surtout connu pour son rôle dans les grands mouvements pro-européens en Ukraine: d'abord la "Révolution orange" de 2004, puis celle du Maïdan en 2014.

Il avait été "commandant" des groupes d'auto-défense lors des manifestations sur la place Maïdan à Kiev, réprimées dans le sang. Ce mouvement avait forcé le président prorusse Viktor Ianoukovitch à quitter le pouvoir pour fuir vers la Russie en 2014.

Autrefois figure du mouvement nationaliste ukrainien, M. Paroubiy avait aussi été dans les années 1990 le fondateur du Parti social-national d'Ukraine, classé à l'extrême droite.

- "Acte de terreur" -

Andriï Paroubiy était placé sur la liste des personnes recherchées par les autorités russes. Celle-ci comprend des dizaines de milliers de noms, dont ceux de nombreux responsables ukrainiens mais aussi des personnalités russes ou occidentales.

En 2014, Andriï Paroubiy avait survécu à une tentative d'assassinat perpétrée à l'aide d'une grenade de combat, selon les médias ukrainiens.

L'annonce de sa mort a suscité de nombreux hommages de responsables ukrainiens.

Ioulia Svyrydenko, Première ministre ukrainienne nouvellement nommée, lors d'une session au Parlement ukrainien à Kiev le 17 juillet 2025 ( AFP / ANDRII NESTERENKO )

La Première ministre Ioulia Svyrydenko a salué "un patriote" qui a "apporté une grande contribution à la formation de notre Etat".

Une autre figure du Maïdan, Moustafa Naïem, a évoqué auprès de l'AFP un responsable qui s'est battu pour "des questions importantes".

L'ancien président Petro Porochenko a lui affirmé que le décès d'Andriï Paroubiy était un "tir en plein coeur de l'Ukraine", dénonçant "un acte de terreur".

Lundi soir, un millier de personnes se sont rassemblées sur la place Maïdan à l'appel de M. Porochenko, pour rendre hommage à M. Paroubiy, a constaté un journaliste de l'AFP.

