Wall Street sans direction claire, les créations d'emplois de janvier dépassent les attentes

(AOF) - Les Bourses américaines ont évolué en ordre dispersé la séance de ce mercredi, après la publication du rapport sur l'emploi américain en janvier. Les chiffres ont été plus solides que prévu, témoignant d'une économie américaine résiliente. Le taux de chômage a légèrement diminué. Côté valeurs, Mattel a dévissé au lendemain de la publication de résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. Le S&P 500 a fini à l'équilibre à 6 941,47 points. Le Dow Jones a cédé 0,13% à 50 121,40 points, tandis que le Nasdaq 100 a progressé de 0,29% à 25 201,26 points.

Mattel a chuté de 24,98% à 15,80 dollars au lendemain de la publication de résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre, assortis de prévisions jugées décevantes pour 2026. Sur la période octobre-décembre 2025, la firme californienne a enregistré un chiffre d'affaires de 1,77 milliard de dollars, en hausse sur un an, mais en dessous des 1,84 MdUSD attendus par les analystes. Le bénéfice net s'établit à 106,2 MUSD, en recul de 25% sur un an. Le propriétaire des marques Barbie et Hot Wheels explique que des promotions plus agressives, une inflation persistante et les droits de douane ont pesé sur ses marges.

Les chifffes macroéconomiques

L'économie américaine a généré 130 000 emplois non agricoles en janvier, selon le Bureau of Labor Statistics, un nombre donc largement supérieur aux attentes des économistes, qui n'étaient que de l'ordre de 70 000 en moyenne.

Le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 4,3% le mois dernier, alors qu'il était attendu en moyenne stable à 4,4%. Le taux de participation à la force de travail est ressorti à 62,5% et le revenu horaire moyen a augmenté de 3,7% sur un an.

Par ailleurs, les créations de postes non agricoles de novembre et décembre 2025 ont été révisées en baisse, de 56 000 à 41 000 et de 50 000 à 48 000 respectivement, soit un solde de révision négatif de 17 000 pour ces deux mois.

Les valeurs à suivre à Wall Street

Cloudflare

Cloudflare a annoncé des perspectives de chiffre d'affaires supérieures aux attentes pour 2026 et pour le trimestre en cours, soutenues par la forte demande en services cloud liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Le marché a salué ces annonces, malgré un contexte récent marqué par des interrogations sur la fiabilité de ses services.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a accru sa participation au sein du capital de Puma suite au récent rebond boursier amorcé par l'équipementier sportif allemand, tandis que Morgan Stanley a choisi d'alléger ses parts, apprend-on dans des avis financiers publiés mardi. Dans une notification de transparence diffusée dans la matinée, Goldman Sachs indique qu'il contrôlait, en date du 6 février, 5,04% du capital du groupe basé à Herzogenaurach, contre 4,99% précédemment, suite à une acquisition de titres.

Humana

Au quatrième trimestre, les revenus d'Humana ont augmenté de 11,3%, à 32,515 milliards de dollars. Parallèlement, la perte nette par action s'est élevée 6,61 dollars, contre 5,76 dollars un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 10,11%, à 129,664 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action a atteint 9,84 dollars, contre 9,98 dollars en 2024.

Kraft Heinz

Malmené par l'inflation et les tensions sur les volumes, Kraft Heinz a vu ses ventes organiques reculer de 3,4% en 2025, à 24,9 MdUSD, tandis que le résultat opérationnel ajusté a chuté de 11,4% et que le bénéfice par action ajusté était amputé de 15% à 2,60 USD. Pour relancer la dynamique, le groupe met en pause son projet de scission et prévoit d'injecter environ 600 MUSD supplémentaires en 2026 dans le marketing, les ventes et la R&D, avec un objectif affiché de regagner des parts de marché.

Moderna

Moderna s'est replié à après avoir annoncé que le Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques (CBER) des autorités sanitaires américaines avait décidé de ne pas engager l'examen de la demande de licence de produit biologique pour un vaccin.

Palantir

Palantir Technologies a annoncé mardi soir la signature d'un accord pluriannuel en vue d'étendre sa collaboration avec Airbus, aux termes duquel l'avionneur continuera de faire appel à ses services afin de faire évoluer sa plateforme de mégadonnées en libre-service, baptisée "Skywise".

Salesforce

Salesforce a signé un accord définitif pour acquérir Cimulate, une société proposant un moteur de contexte sensible à l'intention, spécialement conçu pour le commerce de détail, qu'il compte intégrer à Agentforce Commerce.

Shopify

Shopify a annoncé des perspectives de chiffre d'affaires trimestriel nettement supérieures aux attentes, soutenues par une consommation américaine résiliente. Le groupe a également dévoilé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards de dollars. Pour le trimestre janvier-mars, Shopify prévoit une croissance de son chiffre d'affaires d'un peu plus de 30%, alors que les analystes anticipaient une hausse de 25,2% selon LSEG.

Vertiv

Vertiv a enregistré une nette progression de ses résultats au quatrième trimestre 2023, surpassant les anticipations des analystes. Le bénéfice par action s'est établi à 1,36 dollar, contre 0,99 dollar un an plus tôt, alors que le consensus FactSet attendait 1,29 dollar. Le chiffre d'affaires a atteint 2,88 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 2,35 milliards enregistrés un an auparavant, un niveau conforme aux prévisions du marché.