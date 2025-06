Wall Street: salue le plongeon du pétrole (fin du conflit?) information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 07:35









(CercleFinance.com) - Le mois de juillet démarre sous de bons auspices géopolitiques à Wall Street ce 23 juin, avec des indices US qui ont gagné d'environ +0,9 à +1% (Dow Jones, 'S&P', Nasdaq), et +1,1% sur le Russell-2000.



Les gains se sont accélérés vers 19h00 avec l'arrivée de dépêches faisant état d'une 'riposte' iranienne au bombardement de leurs sites nucléaires samedi soir. Donald Trump a immédiatement qualifié de 'faibles' les tirs de représailles de missiles iraniens vers la base US d'Al Udei située au Qatar.



C'est à ce moment précis que le baril de pétrole a commencé à dévisser, et cela s'est même transformé en 'mini-krach' pour le WTI qui a plongé de -9% vers 68,3$ sur le NYMEX. Le 'Brent' a suivi la même trajectoire avec -10% vers 70,3$, contre 80$ à l'ouverture des 'futures' lundi matin.



Le 'VIX' a fini en repli de -4% vers 19,8$, les investisseurs manifestant leur soulagement à la lecture de ces commentaires de Donald Trump : '14 missile tirés, 13 abattus (le dernier ne portait pas de charge militaire)... et zéro dégât, zéro blessé... l'Iran va s'asseoir à la table des négociations dans un esprit de paix et d'harmonie, j'invite Israël à faire de même'.



Tout semble désormais aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et comme tout est affaire de symbole, le nombre '14', c'est officiellement celui des bombes GBU-57 larguées samedi soir sur les sites nucléaires iraniens.



Donald Trump a remercié au passage les dirigeants iraniens de l'avoir prévenu suffisamment à l'avance du lieu et de l'heure des bombardements (sur la base qatarie d'Al Udeid, déjà évacuée).



C'est la répétition du scénario des 'bombardements de représailles' d'une base US en Irak après l'assassinat du général Soleimani par un tir de drone US le 3 janvier 2020 : prévenu à l'avance, le personnel américain avait évacué avant les frappes, l'affaire en était resté là, Trump n'avait pas répliqué.



Cinq ans plus tard, l'impression de revivre le même scénario avec les même acteurs : une désescalade qui rassure les marchés.



Le plongeon du baril -entamé à la mi-séance- a fait une vraie victime : les entreprises pétrolières cotées à Wall Street : Apa Corp -7,9%, Halliburton -6,8%, Schlumberger -6%, Diamondback -5,2%, Occidental -3,7%.



Côté hausses, le lancement des 'robotaxis' à Austin a fait flamber Tesla de +8,3% (enfin le lancement après 10 ans d'attente), Arista Networks a grimpé de +6%, Applovin de +3,3%.



Côté chiffres, les signaux de ralentissement s'accumulent : l'activité globale aux Etats-Unis -l'indice PMI composite- ressort à 52,8 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 53 en mai, montrant que la croissance dans le secteur privé américain ralentit timidement en juin selon S&P Global.



'Une chute des exportations de biens et de services a pesé sur la croissance, en partie compensée par la constitution de stocks par les entreprises américaines, souvent liée à leurs craintes sur les droits de douanes', soulignait S&P Global.



Il y avait aussi les reventes de logements anciens aux Etats-Unis : elles ont augmenté de 0,8% au mois de mai, ce qui a permis aux prix des biens immobiliers anciens d'atteindre des niveaux records, soit 422.800$ contre 417.200$ il y a un an.



A Washington, Jerome Powell, le président de la Fed, 'témoignera' mardi et mercredi devant les parlementaires dans le cadre de son audition semi-annuelle, une semaine après la décision de l'institution de laisser ses taux inchangés pour la quatrième fois consécutive.



Les marchés obligataires -très bien orientés jusque vers 19h00 (après un weekend de 'bruit et de fureur' largement scénarisé)- ont vu en soirée les capitaux 'en quête de sécurité' déserter les T-Bonds : ils ne se détendent au final que de -2,7 points de base vers 4,345% (contre 4,28%), le '30 ans' efface -2,5 pbs vers 4,88%, le '2 ans' efface -4 pbs vers 3,868% (contre 3,81%).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.