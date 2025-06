Actifs numériques : 10e semaine consécutive de flux positifs malgré les incertitudes géopolitiques

COINSHARES

Les produits d'investissement en actifs numériques (ETN et ETF) ont enregistré 1,24 milliard USD d'entrées la semaine dernière, portant les flux cumulés depuis le début de l'année à un nouveau record de 15,1 milliards USD. Toutefois, l'élan observé en début de semaine s'est essoufflé dans la seconde moitié, probablement en raison du jour férié du Juneteenth aux États-Unis et des premières informations sur une implication américaine dans le conflit iranien.

Sur le plan régional, les États-Unis ont largement dominé avec 1,25 milliard USD, suivis par le Canada (20,9 millions USD) et l'Allemagne (10,9 millions USD). À l'inverse, Hong Kong et la Suisse ont connu des sorties de capitaux de 32,6 millions USD et 7,7 millions USD respectivement.

bitcoin a connu une deuxième semaine consécutive d'afflux, totalisant 1,1 milliard USD malgré une correction de prix, ce qui montre que les investisseurs ont profité de la faiblesse du marché pour acheter. Cette dynamique est renforcée par de faibles sorties des produits short-Bitcoin, qui se sont élevées à 1,4 million USD.

ethereum a enregistré sa 9e semaine consécutive d'entrées, atteignant 124 millions USD, portant le total cumulé de cette série à 2,2 milliards USD. Il s'agit de la plus longue série d'entrées depuis la mi-2021, signe d'un intérêt soutenu des investisseurs pour l'actif.

Parmi les autres entrées notables : Solana (2,78 millions USD) et XRP (2,69 millions USD).

