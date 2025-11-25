Wall Street s'ouvre en demi-teinte, les investisseurs évaluent les données, Alphabet brille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures: Dow en hausse de 0,06%, S&P 500 en baisse de 0,03%, Nasdaq en baisse de 0,23%

*

Alphabet en hausse après un rapport sur des discussions avec Meta pour fournir des puces d'IA

*

Nvidia, AMD en tête des baisses après le rapport d'Alphabet

*

Les ventes au détail et les données sur l'inflation des producteurs sont au centre de l'attention

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en demi-teinte mardi, les investisseurs prenant en compte une série de données économiques retardées pour évaluer la santé de l'économie américaine, tandis qu'Alphabet a gagné après un rapport indiquant que Meta était en pourparlers pour dépenser des milliards pour les puces de la société mère de Google.

Un rapport du département du Commerce a montré que les ventes au détail ont augmenté de 0,2% en septembre, moins que la hausse de 0,4% que les économistes interrogés par Reuters anticipaient, à un moment où les droits de douane américains et une série de licenciements dans les entreprises ont pesé sur le sentiment.

Un rapport séparé a montré que les prix à la production ont rebondi en septembre en raison de la hausse du coût des produits énergétiques et de la répercussion par les producteurs de certains droits de douane.

Les paris des traders pour une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base le mois prochain ont peu changé à la suite de la publication des données et s'établissaient à 84,7 %, soit le double d'environ 40 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le sentiment du marché a récemment été soutenu par les paris croissants de la Réserve fédérale sur une baisse des coûts d'emprunt en décembre, suite aux remarques optimistes des membres votants du Comité fédéral de l'Open Market, tels que John Williams et Christopher Waller .

"Le fait que le défilé des orateurs de la Fed va bientôt se terminer et que la période de silence commence aujourd'hui, il est probable que le potentiel de réduction des taux restera là où il est. Et même si la décision est partagée, il est probable que nous obtenions une nouvelle baisse des taux, ce qui est probablement positif pour les marchés", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

A 08:53 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 30 points, ou 0,06%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 1,75 points, ou 0,03%, avec 166 901 contrats changeant de mains et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 57,75 points, ou 0,23%.

L'OPTIMISME DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE STIMULE ALPHABET

Les actions d'Alphabet GOOGL.O se sont distinguées, bondissant de 4 % dans les échanges avant bourse après qu'un rapport a indiqué que Meta Platforms < META.O >, maison mère de Facebook, était en discussion pour utiliser les puces d'intelligence artificielle de Google dans ses centres de données à partir de 2027 et louer des puces de Google Cloud d'ici à l'année prochaine.

Broadcom AVGO.O , qui aide Alphabet à fabriquer ses puces d'IA, a gagné 4 %, tandis que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O , qui dominent actuellement le secteur des puces d'IA, ont chuté de près de 4,7 % et 7,5 %, respectivement.

Les actions de la société mère de Google ont augmenté de près de 70 % cette année, surpassant les autres mégacapitalisations et se rapprochant de la capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars .

Le Nasdaq .IXIC a enregistré lundi sa plus forte hausse en une journée depuis six mois, les investisseurs s'étant rués sur les valeurs technologiques après plusieurs épisodes de vente au cours des dernières semaines, en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations exagérées du secteur et des dépenses élevées des grandes entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Pendant ce temps, la chasse au prochain président de la Fed était ouverte, le secrétaire au Trésor Scott Bessent ayant déclaré que l'annonce pourrait avoir lieu dès avant Noël.

Sur le front des résultats, l'opérateur de grands magasins Kohl's KSS.N a bondi de 27,4 % après avoir relevé ses prévisions annuelles. Le distributeur de vêtements Burlington Stores BURL.N a chuté de 6,4 % après que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a manqué les estimations.

Pour les détaillants, la période des achats de fin d'année, entre la fête de Thanksgiving, jeudi, et le Cyber Monday, la semaine prochaine, sera cruciale pour les ventes.

Parmi les autres actions, les actions cotées en bourse d'Alibaba BABA.N ont augmenté de 2,9 % après que le géant chinois du commerce électronique a battu les estimations des analystes pour son chiffre d'affaires trimestriel.