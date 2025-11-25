La confiance des consommateurs américains s'enfonce en novembre

La confiance des consommateurs américains a fortement reculé au mois de novembre, ces derniers exprimant une inquiétude de plus en plus vive pour l'avenir dans un contexte de ralentissement du marché du travail, selon un baromètre publié mardi.

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

L'indice mesurant la confiance des consommateurs, publié par l'association professionnelle Conference Board, a reculé de 6,8 points sur le mois qui s'achève, pour atteindre 88,7 points.

C'est le deuxième mois le plus bas depuis avril, quand l'annonce des droits de douane par le président Donald Trump avait fait chuter l'indice à 86 points.

Un recul en novembre nettement plus marqué que ne l'anticipaient les analystes, qui s'attendaient plutôt à voir l'indice s'établir à 93,2 points, selon le consensus publié par MarketWatch.

Les Américains se montrent moins confiants pour la situation de l'économie, avec un sous-indice pour la situation présente en recul de 4,3 points, à 126,9 points, un niveau qui dénote néanmoins une confiance encore assez solide.

Ils sont en revanche nettement plus inquiets pour la situation à venir, le sous-indice dédié reculant lui de 8,6 points pour tomber à 63,2 points, passant par ailleurs dix mois consécutifs sous la barre des 80 points, considéré comme un signe potentiel de récession à venir.

"Les trois composantes du sous-indice concernant les anticipations sont en baisse en novembre. Les consommateurs sont nettement plus pessimistes quant à la situation économique dans six mois, avec des craintes exprimées sur le marché du travail et le pouvoir d'achat", a détaillé la cheffe économiste du Conference Board, Dana Peterson, citée dans le communiqué.

Dans le même temps, les consommateurs américains s'attendent à voir l'inflation persister et même remonter, anticipant désormais une inflation médiane à 4,8% sur un an.

D'une manière générale, ils expriment une inquiétude sur la situation économique de leur famille tant à l'heure actuelle que pour l'avenir, la perception de leur situation actuelle chutant au niveau le plus bas observé depuis août 2024.

S'ils sont moins nombreux à penser que l'économie américaine sera en récession dans les 12 prochains mois, c'est en partie parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à penser qu'elle l'est déjà.

Dans ces conditions, les consommateurs commencent à revoir leurs dépenses selon l'enquête, ceux anticipant de grosses dépenses à venir étant moins nombreux, alors que les dépenses prévues dans les services devraient baisser, à l'exception des visites culturelles et de l'éducation et la garde d'enfants, qu'ils pensent maintenir à leur niveau actuel.