Wall Street s'inquiète de la compétitivité de New York après l'élection de Mamdani

Le candidat démocrate à la mairie de New York Zohran Mamdani s'exprime sur scène après avoir remporté la course à la mairie de New York de 2025

par Lewis Krauskopf et Saeed Azhar

Wall Street se prépare à des changements après l'élection mardi du socialiste Zohran Mamdani à la mairie de New York, les acteurs de la finance s'inquiétant de la compétitivité du centre du capitalisme mondial et de son attrait pour les milieux d'affaires.

Les investisseurs, qui ont aussi suivi les élections aux postes de gouverneurs dans d'autres États, estiment également que les victoires des candidats démocrates à cette occasion traduisent potentiellement un regain de vigueur du parti face aux républicains du président Donald Trump avant les scrutins de mi-mandat de l'année prochaine.

Les démocrates Abigail Spanberger et Mikie Sherrill ont ainsi nettement remporté les élections aux postes de gouverneur en Virginie et dans le New Jersey.

L'accession de Zohran Mamdani à la mairie de New York "sera une expérience intéressante et nous verrons dans quelle mesure il essaie de changer réellement la ville (...) et comment il est accepté", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

Globalement, les victoires démocrates à New York, dans le New Jersey et en Virginie leur donnent "un mandat assez fort contre l'administration à Washington", a-t-il ajouté.

Durant la campagne, Zohran Mamdani a appelé à relever les impôts versés par les grandes entreprises et les plus fortunés pour financer des politiques ambitieuses, comme le gel des loyers de près d'un million d'appartements new-yorkais ou encore la gratuité des bus dans la ville.

Bien que le maire de New York n'exerce pas de contrôle direct sur Wall Street, ses positions influencent la façon dont la ville est perçue par les entreprises et, si nombre d'investisseurs disent pouvoir comprendre les problèmes d'accessibilité financière soulevés par Zohran Mamdani, ils expriment des doutes sur sa politique fiscale.

"Quand je vois (...) le coût de la vie à New York et qu'un appartement avec une chambre à coucher y coûte 5.000 dollars par mois, ce n'est pas viable", a déclaré Phil Blancato, stratège en chef du marché chez Osaic, à New York, après les résultats de l'élection.

"RHÉTORIQUE DE CAMPAGNE"

"Et que la rhétorique autour de ce qui peut ou ne peut pas être fait soit vraie ou non, c'est la raison de ce genre de (...) victoire à New York. Mais quand on pense à l'augmentation des impôts au niveau des petites entreprises, au niveau des sociétés (...), cela a un impact significatif."

Certains misent sur le fait que Zohran Mamdani modérera ses positions ou sera confronté à des obstacles qui l'empêcheront d'atteindre certains de ses objectifs.

Une victoire de Zohran Mamdani est "un risque que je surveille" en vue des "midterms" de 2026, avait déclaré Dean Lyulkin, directeur général de Cardiff, société d'investissement privée et banque auprès de petites entreprises à San Diego, avant le résultat de l'élection.

"Les politiques effectivement mises en oeuvre s'avèrent souvent bien plus bénignes que la rhétorique de campagne, mais si d'autres grandes villes suivent ce schéma, les marchés pourraient commencer à intégrer davantage de risques fiscaux et réglementaires", a également déclaré Dean Lyulkin.

Selon la porte-parole de Zohran Mamdani, Dora Pekec, le programme d'accessibilité du nouveau maire est bon pour l'économie, notamment parce que son projet de mettre en place un service de garde d'enfants aiderait les entreprises et les salariés.

"Il est important que nous ayons une qualité de vie élevée pour les New-Yorkais afin qu'ils continuent à créer des entreprises ici", a-t-elle dit.

Alors que le principal adversaire de Zohran Mamdani était Andrew Cuomo, ancien gouverneur démocrate de l'État de New York qui s'est présenté en tant qu'indépendant, des poids lourds de la finance ont investi dans la campagne contre Zohran Mamdani, notamment Bill Ackman et Dan Loeb.

Les inquiétudes liées à une victoire de Zohran Mamdani sont "quelque peu exagérées", a déclaré avant le résultat du scrutin Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York, estimant que des obstacles empêcheraient le candidat de mettre en œuvre ses propositions.

"UN SÉRIEUX AVERTISSEMENT POUR LES RÉPUBLICAINS"

Des opposants au nouveau maire au sein des milieux d'affaires sont prêts à tenter de bloquer certaines de ses propositions, notamment celle d'ouvrir cinq épiceries municipales - une dans chaque arrondissement - vendant des produits alimentaires aux prix de gros, qu'ils jugent irréalisable et néfaste pour les propriétaires de magasins.

"Ce n'est pas parce qu'il a fait campagne sur ce thème qu'il sera en mesure de le mettre en œuvre", a déclaré David Schwartz, directeur de l'Association des épiceries de New York (NYAGS), indiquant qu'il s'opposerait au projet.

D'autres scrutins, notamment en Virginie et dans le New Jersey, ont été perçus comme essentiels pour comprendre la façon dont les Américains perçoivent la paralysie actuelle du gouvernement fédéral et à quel parti ils en attribuent la responsabilité.

Si les démocrates reprennent le contrôle d'une seule des chambres du Congrès l'année prochaine, lors des "midterms" qui remettront en jeu l'intégralité des sièges de la Chambre des représentants et un tiers de ceux du Sénat, une "paralysie" qui en résulterait à Washington rendrait de fait les initiatives politiques plus prévisibles.

Selon Jamie Cox, associé gérant de Harris Financial Group, le résultat des élections constitue "un sérieux avertissement pour les républicains".

(Reportage Lewis Krauskopf, avec Saeed Azhar, Siddharth Cavale, Maria Tsvetkova, Laura Matthews, Davide Barbuscia et Suzanne McGee, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)