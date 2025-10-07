 Aller au contenu principal
Wall Street s'éloigne de ses records sur fond d'inquiétude économique
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 20:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la séance de l'après-midi)

*

Baisse des ventes de Constellation Brands au deuxième trimestre moins importante que prévu

*

Tesla en baisse après le lancement d'un modèle à bas prix

*

Les actions du secteur des crypto-monnaies chutent en raison de la baisse du bitcoin

*

Indices en baisse: Dow 0,34%, S&P 500 0,42%, Nasdaq 0,64%

par Stephen Culp

La Bourse américaine a reculé par rapport à ses records historiques lors d'une séance agitée mardi, alors que les investisseurs, privés de données économiques en raison de la fermeture du gouvernement, se sont tournés vers les indicateurs secondaires et les remarques des responsables de la Réserve fédérale américaine pour obtenir des indices sur la faiblesse de l'économie et la politique monétaire. Les trois indices sont devenus négatifs après qu'une enquête sur les attentes des consommateurs de la Réserve fédérale de New York ait montré une détérioration des attentes futures et une augmentation des projections d'inflation. Le rapport a fait l'objet d'un examen plus approfondi dans le cadre d'une panne de données fédérales résultant d'une impasse partisane au Congrès qui a prolongé la fermeture du gouvernement à son septième jour.

Les investisseurs ont dû se fier à des données secondaires, produites de manière indépendante, ainsi qu'aux remarques des responsables de la politique monétaire, pour évaluer la probabilité que la Réserve fédérale mette en œuvre sa deuxième réduction de taux de l'année lors de la réunion de politique générale de ce mois-ci.

Les secteurs sensibles à l'économie, notamment la construction de maisons .SPCOMHOME , le logement .HGX , les compagnies aériennes .SPCOMAIR et les transports .DJT ont sous-performé le marché dans son ensemble.

"Le marché est encore très centré sur l'IA qui dirige tout, et je pense qu'une partie de l'effervescence a disparu et que certains investisseurs prennent des bénéfices", a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l'Illinois. "Si l'on regarde sous le capot, le marché n'a pas vraiment été très sain. Les retardataires sont toujours les retardataires et maintenant ils sont à la tête de la baisse" Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran , a plaidé en faveur de la poursuite des baisses de taux, soulignant les risques d'une politique trop restrictive.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 157,11 points, soit 0,34%, à 46 537,86, le S&P 500 .SPX a perdu 28,30 points, soit 0,42%, à 6 711,82 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 145,58 points, soit 0,64%, à 22 795,41.

Parmi les 11 grands secteurs du S&P 500, la consommation discrétionnaire .SPLRCD a subi la plus forte baisse en pourcentage, tandis que la consommation de base .SPLRCS et les services publics .SPLRCU ont été les seuls à progresser. Les actions Tesla TSLA.O ont accentué leurs pertes, chutant de 2,2 % après que le constructeur de voitures électriques a dévoilé son modèle Y à bas prix . AMD AMD.O a gagné 3,6 % après que Jefferies a relevé la note de l'action à "acheter" et que d'autres courtiers ont augmenté leurs objectifs de prix le lendemain de l'accord d'approvisionnement du fabricant de puces avec OpenAI, qui a soutenu le rallye technologique. Le fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N a gagné 1,1% après avoir enregistré une baisse moins importante que prévu de ses ventes au deuxième trimestre. IBM IBM.N a progressé de 1,8 % après que la société a annoncé un partenariat avec la startup d'intelligence artificielle Anthropic. Les actions cotées en bourse de Trilogy Metals TMQ.N ont grimpé de 235,7% après que la Maison Blanche a déclaré qu'elle prendrait une participation de 10% dans la société.

AppLovin APP.O a bondi de 8,7 %, récupérant près de la moitié de ses pertes de la séance précédente, et a pris la tête du S&P 500 après que les courtiers Citi Research et Oppenheimer ont apaisé les inquiétudes suscitées par un rapport sur l'enquête de la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant ses pratiques de collecte de données.

Les actions liées au bitcoin, notamment Coinbase COIN.O , Strategy MSTR.O , Riot Platforms RIOT.O , et MARA Holdings

MARA.O , ont inversé les gains de lundi, la crypto-monnaie ayant reculé par rapport à ses records. Les actions ont perdu entre 2,2 % et 8 %.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,05 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 308 nouveaux sommets et 64 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 416 titres ont progressé et 3 176 ont reculé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,24 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 35 nouveaux records sur 52 semaines et sept nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 116 nouveaux records et 59 nouveaux records à la baisse.

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
211,1250 USD NASDAQ +3,64%
APPLOVIN RG-A
634,1400 USD NASDAQ +8,03%
BROADCOM
335,7050 USD NASDAQ +0,06%
BTC/USD
121 351,4646 USD CryptoCompare -2,92%
COINBASE GLB RG-A
376,8600 USD NASDAQ -2,39%
CONSTELLATION BRD-A
140,000 USD NYSE +0,91%
DJ TRANSPORT
15 646,19 Pts Index Ex -1,54%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 556,95 Pts Index Ex -0,30%
IBM
294,270 USD NYSE +1,65%
LAM RESEARCH
140,7600 USD NASDAQ -5,63%
MARA HLDGS
20,3155 USD NASDAQ -1,24%
MICROSOFT
523,3400 USD NASDAQ -0,99%
NASDAQ 100 INDEX
24 833,03 Pts Index Ex -0,58%
NASDAQ Composite
22 784,36 Pts Index Ex -0,69%
ORACLE
284,640 USD NYSE -2,39%
RIOT PLATFORMS
21,4050 USD NASDAQ -0,72%
S&P 500
6 710,80 Pts CBOE -0,44%
S&P 500 INDEX
6 710,80 Pts CBOE -0,44%
STRATEGY RG-A
335,0295 USD NASDAQ -6,86%
TESLA
434,6000 USD NASDAQ -4,11%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
