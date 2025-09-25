TotalEnergies approuve la cotation d'actions ordinaires à New York

information fournie par Boursorama avec AFP • 25/09/2025 à 09:39

Le géant pétro-gazier français TotalEnergies a annoncé mercredi avoir approuvé la transformation en actions ordinaires de ses titres cotés à New York, qui sont aujourd'hui des certificats de dépôts d'actions ("ADR").

( AFP / ASTRID VELLGUTH )

"Le conseil d'administration a approuvé le projet technique de transformation des certificats de dépôts d'actions (ADR - American Depositary Receipts) cotés au New York Stock Exchange depuis 1991 en actions ordinaires", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Les actions TotalEnergies pourront ainsi désormais s'échanger sur deux places différentes, Euronext à Paris et le New York Stock Exchange, aux Etats-Unis.

Avec le système actuel des ADR, des titres négociables qui représentent les actions d'une entreprise étrangère sur le marché américain, les investisseurs devaient passer par des intermédiaires bancaires, qui prélèvent une commission.

Dévoilé en avril 2024, le projet avait suscité un certain émoi en France, y compris au sein de l'exécutif, où certains craignaient que ce groupe présent au sein du CAC 40 depuis 1991 ne quitte la Bourse de Paris.

Le PDG Patrick Pouyanné avait démenti. "Je n'ai jamais dit que TotalEnergies quitterait la France, ni même la Bourse de Paris", avait-il déclaré en mai 2024.

"Ce que nous cherchons à faire, c'est juste d'être capable d'offrir les actions TotalEnergies sur les marchés européens et américains en même temps, pour accroître la liquidité", précisait-il.

"Cette opération n'aura aucun impact sur les détenteurs d'actions ordinaires cotées sur Euronext Paris, qui demeurera le marché d'introduction des actions TotalEnergies", a encore appuyé le groupe dans son communiqué mercredi.

Cette cotation sur deux places doit voir le cours des deux actions corrélé en permanence via le taux de change euro/dollar.

La moitié environ de l'actionnariat institutionnel de TotalEnergies est aujourd'hui constitué d'investisseurs nord-américains, essentiellement des fonds de pension, gestionnaires d'actifs et assureurs.

Les ADR soumettent déjà TotalEnergies "à toutes les règlementations" boursières américaines, a précisé le groupe à l'AFP.

Aucun calendrier n'a été précisé.