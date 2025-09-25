 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 25/09/2025 à 09:58

Le géant suédois de la mode H&M a annoncé jeudi une forte hausse de près de 40% de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par des marges plus élevées, mais la société a averti que le relèvement des droits de douane pèsera sur les performances.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

H&M a annoncé que son bénéfice net avait atteint 3,2 milliards de couronnes (340 millions de dollars) pour la période de juin à août 2025, contre 2,3 milliards de couronnes un an plus tôt.

Le bénéfice d'exploitation a atteint 4,9 milliards, contre 3,5 milliards au troisième trimestre 2024.

"Grâce à une offre client plus solide, à une marge brute améliorée et à un bon contrôle des coûts, nous avons renforcé notre bénéfice d'exploitation par rapport au même trimestre de l'année dernière", a déclaré le directeur général Daniel Erver dans un commentaire.

Le groupe a souligné que dès le 4e trimestre le relèvement des droits de douance "aura un impact plus important".

En monnaie locale, le chiffre d'affaires net a augmenté à 59 milliards contre 57 milliards à la même période de l'année précédente, mais la société a déclaré que les ventes avaient été négativement affectées par un effet de change défavorable.

Résultats d'entreprise

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank