Wall Street s'effondre sous le poids des inquiétudes liées au commerce de l'IA et à la hausse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les échanges boursiers de l'après-midi)

* Les valeurs des fabricants de puces et des entreprises d'infrastructures d'IA reculent alors que les inquiétudes liées à l'endettement persistent

* Le S&P 500 et le Nasdaq s'orientent vers de lourdes pertes hebdomadaires

* S&P 500: -1,22%, Nasdaq: -2,19%, Dow: -0,55%

par Noel Randewich et Purvi Agarwal

Wall Street a chuté vendredi, CoreWeave, Broadcom et d'autres valeurs technologiques liées à l'IA subissant une nouvelle pression, tandis que la flambée des cours du pétrole a effrayé les investisseurs à l'approche du week-end.

Le Nasdaq s'apprêtait à enregistrer une perte de plus de 4% sur la semaine, plombé par les craintes que les entreprises d'infrastructures d'IA, lourdement endettées, ne parviennent pas à dégager des bénéfices à temps pour rembourser leurs dettes, d'autant plus que les coûts d'emprunt devraient augmenter.

, soutenue par Nvidia (CoreWeave CRWV.O ), a chuté de 12%, portant sa perte sur les cinq dernières séances à environ 25%. Les obligations de cet opérateur de centres de données ont également fait l'objet d'une forte vente cette semaine, poussant les rendements au-dessus de 15%.

Broadcom AVGO.O a reculé de 3,6%, et l’indice PHLX des puces électroniques .SOX a chuté de 2,5%, s’apprêtant à enregistrer sa huitième journée consécutive de baisse.

Vendredi, les investisseurs ont également suivi la hausse de plus de 3% des cours du pétrole, due aux craintes concernant l’approvisionnement au Moyen-Orient.

“Il règne une certaine crainte sur le marché”, a déclaré Rob Haworth, stratège en chef des investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle. “Les prix élevés du pétrole, en particulier, ont tendance à peser sur le ratio cours/bénéfice des actions; je pense donc que les investisseurs préfèrent faire preuve de prudence à l’approche du week-end plutôt que de prendre davantage de risques.”

Ajoutant aux inquiétudes concernant le financement de l’IA, certains investisseurs actuels et potentiels d’Anthropic envisagent une valorisation plus faible pour la société lors de sa prochaine introduction en bourse, a rapporté Reuters, citant des sources proches du dossier.

Le S&P 500 a reculé de 1,22% à 7.649,71 points.

Le Nasdaq reculait de 2,19% à 26.128,13 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average perdait 0,55% à 51.891,77 points.

Six des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par celui des services de communication

.SPLRCL , en baisse de 2,52%, suivi par celui des technologies de l'information .SPLRCT , qui a perdu 2,38%.

Le S&P 500 s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis janvier, tandis que le Nasdaq se dirigeait vers sa plus forte chute hebdomadaire depuis juin.

La saison des résultats du troisième trimestre s’ouvre la semaine prochaine avec les publications de Tesla TSLA.O , Meta Platforms META.O et Procter & Gamble PG.N . Selon les données de LSEG, les analystes tablent en moyenne sur une hausse des bénéfices trimestriels de plus de 30%, tirée par les méga-capitalisations liées à l’IA.

Si le S&P 500 affiche toujours une hausse d’environ 12% en 2025, la majeure partie de ce gain provient des valeurs technologiques liées à l’IA, tandis que la valeur médiane des composantes de l’indice n’a progressé que d’environ 6% depuis le début de l’année. Environ 185 titres du S&P 500 ont perdu du terrain en 2025.

Les chiffres de l’inflation des prix à la consommation et à la production publiés cette semaine, plus élevés que prévu,ont montré que les pressions sur les prix s’étendaient au-delà des matières premières énergétiques.

Vendredi, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, s’est dit optimiste quant à la vigueur de l’économie américaine et s’est montré surpris de la façon dont les économies mondiales ont su “tenir le coup” face à un choc énergétique persistant et à un resserrement de la politique monétaire visant à lutter contre l’inflation.

Les marchés s’attendent de plus en plus à ce que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés ce mois-ci. Barclays prévoit désormais des hausses de 25 points de base en décembre et en janvier.

Tesla TSLA.O a chuté de 2,5% après que le constructeur de véhicules électriques a dévoilé un Roadster redessiné , propulsé par des propulseurs de type fusée, développés en collaboration avec SpaceX.

Netflix NFLX.O a nommé jeudi Peter Rice, ancien dirigeant de Disney, au poste de directeur des contenus . Son titre a reculé de 2,9%.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été 1,3 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus hauts et un nouveau plus bas; le Nasdaq a enregistré 49 nouveaux plus hauts et 263 nouveaux plus bas.