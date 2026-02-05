Wall Street s'effondre : le plan d'investissement d'Alphabet et les perspectives de Qualcomm aggravent la déroute du secteur technologique

Indices en baisse: Dow 1,3%, S&P 500 1,4%, Nasdaq 1,76%

Estee Lauder chute après avoir annoncé des résultats annuels inférieurs aux estimations

Les résultats d'Amazon sont attendus après la clôture des marchés

Le S&P 500 a chuté à son plus bas niveau depuis plus de deux semaines et le Nasdaq a atteint son plus bas niveau depuis plus de deux mois jeudi, le thème de l'intelligence artificielle étant soumis à une nouvelle pression après que les plans de dépenses d'Alphabet et les prévisions à la baisse de Qualcomm ont ébranlé les investisseurs.

Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont chuté de 4,2 % après que la société mère de Google a déclaré qu'elle doublerait ses dépenses d'investissement cette année, signalant une nouvelle poussée agressive pour renforcer sa position dans la course à l'IA.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 8,2 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux estimations pour le deuxième trimestre.

La pression s'est étendue aux méga-capitalisations technologiques, Microsoft MSFT.O etTesla TSLA.O ayant perdu 3,4 % et 3,7 %.

Les grandes entreprises technologiques devraient collectivement injecter plus de 500 milliards de dollars

dans leur développement cette année, ce qui ravive les questions relatives aux valorisations élevées et à la date à laquelle les bénéfices se feront réellement sentir .

Ces inquiétudes se sont accentuées après les résultats de Microsoft ( ), ce qui a incité les traders à délaisser les valeurs technologiques onéreuses pour se tourner vers des secteurs moins chers du marché.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , la "jauge de la peur" de Wall Street, a augmenté de 3,8 points à 20,49, atteignant un plus haut de plus de deux mois.

Amazon AMZN.O , un autre titre des "7 Magnifiques", a chuté de 4,3 % avant la publication de ses résultats, attendus après la clôture du marché.

"Le commerce de l'IA, qui a été l'accélérateur l'année dernière, est peut-être l'extincteur cette année, les gens réalisant que l'IA va aider certains types d'entreprises, mais qu'elle va également nuire, en particulier aux logiciels, par exemple", a déclaré Melissa Brown, directrice générale de la recherche sur les décisions d'investissement de SimCorp.

"Les bénéfices ont été publiés et n'ont pas été aussi bons que les investisseurs l'espéraient, ce qui a été un catalyseur de la baisse des cours."

Les valeurs des logiciels et des services de données telles que ServiceNow NOW.N et Salesforce CRM.N ont baissé respectivement de 5 % et de 4 %.

Les baisses ont aggravé une semaine déjà difficile pour le groupe, car les investisseurs craignent que l'amélioration rapide des outils d'intelligence artificielle ne commence à entamer la demande de logiciels traditionnels et à réduire les prévisions de croissance dans l'ensemble du secteur.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a glissé de 3,2 %, enregistrant une septième séance consécutive dans le rouge et effaçant environ 830 milliards de dollars de valeur de marché depuis le 28 janvier.

Dans un contexte de baisse des risques, l'argent XAG= et l'or XAU= ont repris leur chute, le métal blanc plongeant de près de 13 %, après avoir rebondi ces derniers jours d'une forte baisse. Le Bitcoin BTC= est tombé sous la barre des 70 000 dollars .

Tandis que les traders réduisaient leur exposition aux titres onéreux de l'IA, la rotation du marché vers des valeurs moins chères et négligées continuait à s'accélérer. L'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY , l'indice S&P 500 value

.IVX et l'indice S&P 400 des moyennes capitalisations .SP400 étaient tous en passe de réaliser des gains hebdomadaires, alors même que le S&P 500 était menacé d'une baisse de plus de 2 %.

A 11:07 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 644,50 points, ou 1,30%, à 48 856,74, le S&P 500 .SPX a perdu 95,74 points, ou 1,39%, à 6 786,87 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 401,99 points, ou 1,76%, à 22 500,42.

La consommation de base .SPLRCS , un secteur défensif, a été le seul des 11 secteurs de l'indice à évoluer dans le vert.

Sur le front des résultats, Snap SNAP.K a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du quatrième trimestre, ce qui a fait grimper ses actions de10,8 %.

Les actions d'Estee Lauder EL.N ont chuté de21,5 %, le propriétaire de Clinique ayant prévu des résultats annuels inférieurs aux estimations. Tapestry TPR.N a augmenté de 8 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Hershey HSY.N a gagné 8,8 % grâce à des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes de chômage a augmenté plus que prévu pour la semaine se terminant le 31 janvier,tandis que les offres d'emploi ont chuté au niveau le plus bas depuis plus de cinq ans en décembre.