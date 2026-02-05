Wall Street s'effondre en raison des inquiétudes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les échanges de l'après-midi)

*

Estee Lauder chute après des prévisions inférieures aux estimations

*

Tous les regards se tournent vers les résultats d'Amazon après la clôture des marchés

*

S&P 500 -0,96 %, Nasdaq -1,12 %, Dow -0,95 %

par Noel Randewich

Wall Street a chuté jeudi, le Nasdaq atteignant son plus bas niveau depuis novembre en raison des pertes subies par Microsoft

MSFT.O , Amazon AMZN.O et d'autres poids lourds de la technologie après qu'Alphabet GOOGL.O a déclaré qu'il pourrait doubler ses dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle dans la course à la domination de cette technologie émergente.

Les actions d'Alphabet ont chuté de 4,2 % après que la société mère de Google a déclaré qu'elle prévoyait jusqu'à 185 milliards de dollars d'investissements en 2026. Ensemble, Google et ses rivaux de la Big Tech devraient dépenser collectivement plus de 500 milliards de dollars pour l'IA cette année.

S'ajoutant aux pertes récentes, Microsoft a chuté de 3,2 %, Palantir PLTR.O a perdu 6 % et Oracle ORCL.N a chuté de 5,6 %.

Amazon AMZN.O a glissé de 4 % avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture des marchés. Les investisseurs se concentreront sur les plans de dépenses supplémentaires du poids lourd de l'informatique dématérialisée pour construire ses centres de données d'intelligence artificielle.

Les actions de Nvidia NVDA.O , qui devrait bénéficier de l'augmentation des dépenses de l'industrie en matière d'intelligence artificielle, sont restées pratiquement inchangées.

Ces derniers mois, les investisseurs sont devenus de plus en plus méfiants à l'égard des dépenses importantes consacrées à l'IA, car ils attendent des signes plus forts montrant que ces investissements portent leurs fruits sous la forme d'une augmentation des revenus et des bénéfices.

"C'est la première fois que nous voyons les entreprises technologiques à forte capitalisation - les Microsoft, les Alphabet et les Amazon - passer par un cycle d'investissement vraiment important... et nous voyons cette volatilité quant à savoir si cet investissement se traduira, en fin de compte, par des résultats", a déclaré Tom Hainlin, stratège en investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

Cette semaine, les investisseurs se sont également inquiétés du fait que l'amélioration rapide des outils d'intelligence artificielle pourrait réduire la demande de logiciels traditionnels, comprimant ainsi les marges bénéficiaires dans l'ensemble du secteur.

Les valeurs des logiciels et des services de données ont accentué leurs pertes récentes, ServiceNow NOW.N perdant 5,5 % et Salesforce CRM.N perdant 4,8 %.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a glissé de 3,2 %, en passe d'enregistrer une septième séance consécutive dans le rouge.

"Le commerce de l'IA, qui a été l'accélérateur l'année dernière, est peut-être l'extincteur cette année, les gens réalisant que l'IA va aider certains types d'entreprises, mais qu'elle va également nuire, en particulier aux logiciels, par exemple", a déclaré Melissa Brown, directrice générale de la recherche sur les décisions d'investissement chez SimCorp.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 7,2 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux estimations pour le deuxième trimestre. L'indice de volatilité CBOE .VIX , la "jauge de la peur" de Wall Street, a brièvement atteint son plus haut niveau depuis plus de deux mois.

Les opérateurs ayant réduit leur exposition aux titres d'IA coûteux, la rotation du marché vers des titres relativement moins chers s'est accélérée au cours des derniers jours.

L'indice S&P 500 value .IVX a baissé de 1 %, mais reste positif pour la semaine. L'indice de croissance S&P 500 .IGX a baissé de plus de 4 % sur la semaine.

L'indice S&P 500 était en baisse de 0,96 % à 6 816,32 points.

Le Nasdaq a reculé de 1,12% à 22 648,66 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,95% à 49 029,78 points.

Dix des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, tirés vers le bas par les matériaux .SPLRCM , en baisse de 2,69%, suivis d'une perte de 2,25% pour la consommation discrétionnaire

.SPLRCD .

Snap SNAP.N a dépassé les estimations de revenus du quatrième trimestre, mais ses actions ont chuté de près de 10%.

Les actions d'Estee Lauder EL.N ont chuté de 20 %, le propriétaire de Clinique ayant prévu des résultats annuels inférieurs aux estimations. L'entreprise de mode Tapestry TPR.N a augmenté de 10 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Hershey HSY.N a progressé de 8,8 % après avoir annoncé des bénéfices annuels supérieurs aux prévisions. Le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande de chômage a augmenté plus que prévu au cours de la semaine qui s'est achevée le 31 janvier, tandis que les offres d'emploi ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus de cinq ans en décembre.

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX dans une proportion de 2,1 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 44 nouveaux sommets et 9 nouveaux creux; le Nasdaq a enregistré 103 nouveaux sommets et 365 nouveaux creux.