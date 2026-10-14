Wall Street s'effondre alors que les chiffres élevés de l'inflation alimentent les craintes concernant les hausses de taux de la Fed

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(Le point sur les échanges boursiers de l'après-midi)

* L'inflation américaine progresse plus que prévu en septembre

* Bank of America recule après avoir annoncé un bénéfice en baisse au troisième trimestre

* S&P 500: -1,35%, Nasdaq: -2,02%, Dow: -0,51%

par Noel Randewich et Purvi Agarwal

Des chiffres de l'inflation plus élevés que prévu ont fait plonger Wall Street mercredi, les craintes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ayant malmené les actions d'Oracle, de CoreWeave et d'autres valeurs liées à l'IA, sensibles à la hausse des coûts d'emprunt.

Les anticipations croissantes selon lesquelles la Fed devra relever encore ses taux pour maîtriser l’inflation ont porté un coup dur à certains des titres ayant enregistré les plus fortes hausses du marché en 2026. Oracle ORCL.N a perdu 7,3%, tandis que les sociétés d’infrastructures d’IA CoreWeave

CRWV.O et Nebius NBIS.O ont chuté respectivement de 15% et 10%.

Dell DELL.N a chuté de 12% et Hewlett Packard Enterprise

HPE.N a perdu 7,6% après que Barclays a abaissé la note des fabricants de serveurs d’IA de "surpondérer" à "neutre".

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de près de 4%, enregistrant une sixième séance consécutive de baisse et s’acheminant vers sa plus longue série de baisses depuis mai 2025.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont accéléré en septembre, alors que le coût de l’essence a bondi et que les pressions sur les prix se sont étendues au-delà du secteur de l’énergie, selon les données du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

Les opérateurs sur les taux d’intérêt tablent désormais sur une probabilité de 37% que la Fed relève ses taux lors de sa réunion de politique monétaire ce mois-ci, contre 22% mardi, selon l’outil FedWatch du CME.

"Les investisseurs ne sont pas satisfaits de ce rapport, car il exerce une pression sur la Fed pour qu’elle relève ses taux afin de lutter contre l’inflation", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments, à New York. "L’inflation reste l’ennemi public numéro un pour le marché et pour la Fed."

Le S&P 500 reculait de 1,35% à 7.700,08 points.

Le Nasdaq a reculé de 2,02% à 26.654,96 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,51% à 51.405,02 points.

Huit des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par celui des technologies de l’information

.SPLRCT , en baisse de 2,64%, suivi par celui des services de communication .SPLRCL , qui a perdu 1,77%.

Après avoir atteint un niveau record la semaine dernière, le S&P 500 affiche toujours une hausse de plus de 12% en 2026, cette progression étant principalement alimentée par les valeurs liées à l’intelligence artificielle. La valeur médiane des actions du S&P 500 a progressé de 4% en 2026, et plus de 200 des composantes de l’indice sont en territoire négatif.

Bank of America BAC.N a chuté de 5,8%. Le bénéfice de la banque a reculé au troisième trimestre, celle-ci ayant provisionné 1,2 milliard de dollars pour couvrir des amendes réglementaires liées à des défaillances dans la détection de cas potentiels de blanchiment d’argent. Morgan Stanley MS.N a reculé de 3,8%, malgré une hausse de son bénéfice trimestriel .

L'indice S&P 500 Banks .SPXBK affichait en fin de séance une baisse de 1,2%. Plus tôt, il avait chuté de plus de 2%, atteignant son plus bas niveau depuis plus de quatre mois.

Le gestionnaire d’actifs BlackRock BLK.N est resté pratiquement inchangé après avoir annoncé une forte hausse de son bénéfice au troisième trimestre .

La Fed a le temps d’attendre de voir comment les marchés et l’économie évoluent après sa hausse des taux de septembre avant de décider de nouvelles mesures, a déclaré Michelle Bowman, vice-présidente chargée de la supervision.

Bending Spoons BSP.O a bondi de 45% après que Berkshire Hathaway BRKa.N a investi 330 millions de dollars supplémentaires dans la société propriétaire de Vimeo et d’AOL, un soutien de poids de la part de cet investisseur de premier plan dont les mouvements sont suivis de près par les traders.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été 1,7 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux plus hauts et 11 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 22 nouveaux plus hauts et 466 nouveaux plus bas.