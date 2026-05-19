Wall Street s'attend à une ouverture en baisse en raison de la poursuite de la vague de ventes dans le secteur des semi-conducteurs et des inquiétudes liées à l'inflation

par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les indices américains s'apprêtaient à prolonger leur baisse et à ouvrir en baisse mardi, pénalisés par un recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs et par des inquiétudes persistantes liées à l'inflation, malgré le recul des cours du pétrole et une accalmie des pertes sur les bons du Trésor.

Nvidia NVDA.O perdait environ 1 %avant l'ouverture et s'apprêtait à reculer pour la troisième journée consécutive, les investisseurs se détournant des valeurs des semi-conducteurs dont les valorisations élevées ont contribué à propulser les actions américaines vers des sommets historiques cette année.

Les entreprises spécialisées dans les puces mémoire et le stockage de données ont été touchées après avoir connu une forte hausse ces dernières semaines. Micron Technology MU.O reculait de 2,4 %, Seagate Technology STX.O reculait de 3,2 %, tandis que Western Digital WDC.O perdait 3,6 %.

La reprise de Wall Street a été interrompue vendrediaprès qu'une vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux a fait craindreun resserrement de la politique monétaire par les grandes banques centrales, alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prixdu pétrole , faisant planer la menace d'une inflation élevée.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,4 %, mais se maintenaient tout de même au-dessus de 110 dollars après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi sur les réseaux sociaux qu'il avait suspendu une frappe militaire prévue contre l'Iran, initialement prévue pour mardi, pendant que les négociations se poursuivaient. O/R

Dans le même temps, le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a légèrement reculé à 4,6213 % après avoir atteint lundi son plus haut niveau depuis février 2025. US/

"Nous sommes toujours dans le même contexte macroéconomique, qui n'est pas idéal pour les actions", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

"Les résultats meilleurs que prévu et les estimations de bénéfices ont été digérés jusqu'à présent et sont déjà pris en compte dans les cours. Le marché recommence à intégrer les risques macroéconomiques et géopolitiques, ce qui pèse sur les valeurs technologiques qui avaient jusqu'à présent progressé."

À 8 h 27 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 111 points, soit 0,22 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 perdaient 33,5 points, soit 0,45 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 247,5 points, soit 0,85 %.

Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a mené les baisses à Wall Street lundi, la hausse des rendements pesant sur les valeurs technologiques et autres titres de croissance. La hausse des rendements tend à peser sur ces entreprises, car leurs valorisations reposent fortement sur leurs bénéfices futurs potentiels .

Mardi, le titre de la société de cloud computing Akamai Technologies AKAM.O a chuté de 3,7 % après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles d'un montant de 2,6 milliards de dollars.

Dans le même temps, les actions des sociétés de logiciels ont poursuivi sur la lancée des dernières séances et ont enregistré les plus fortes hausses dans l'ensemble.

Workday WDAY.O a progressé de 2,4 %, Atlassian TEAM.O a gagné 3,5 %, Intuit INTU.O a avancé de 2,2 %, tandis que Zscaler ZS.O et ServiceNow NOW.N ont respectivement gagné 2,9 % et 5,6 %.

Mercredi, les investisseurs se concentreront sur le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine afin d'y trouver des indices sur le soutien dont bénéficiait, parmi les décideurs politiques, le passage d'une orientation accommodante à une position neutre.

Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés anticipent une probabilité de plus de 40 % que la banque centrale relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en janvier.

Les résultats des entreprises constituent un autre test clé pour les marchés. Nvidia, la société la plus valorisée au monde, doit publier ses résultats mercredi, les investisseurs cherchant des preuves que la demande tirée par l'IA peut justifier les valorisations élevées dans l'ensemble du secteur des semi-conducteurs.

Walmart WMT.O , le plus grand distributeur mondial, publiera également ses résultats cette semaine, et ceux-ci pourraient offrir une vision plus claire de la situation des consommateurs américains dans un contexte de pressions inflationnistes généralisées.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avant l'ouverture du marché)