Wall Street s'apprête à une ouverture en demi-teinte, les investisseurs évaluant les données sur l'inflation et les perspectives de paix au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: le Dow Jones recule de 0,15 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq restent stables

* Marvell Technology en baisse après la publication de ses résultats

* Dollar Tree et Best Buy en hausse grâce à des prévisions optimistes

* Les entreprises de drones en hausse après l'annonce de discussions sur un financement par l'administration Trump

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrirà un niveau stable jeudi, alors que l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran a tempéré les espoirs d'un accord de paix imminent, tandis que les investisseurs digéraient des données clés sur l'inflation. Téhéran a pris pour cible une base aérienne américaine , jeudi, après que Washington eut lancé de nouvelles frappes. Cette action est intervenue quelques heures après que le président Donald Trump eut rejeté un article selon lequel il serait sur le point de conclure un accord de compromis avec l'Iran.

Les cours du pétrole ont bondi de plus de 2 %, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté, la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz venant aggraver les craintes inflationnistes.

Les données ont montré que l'inflation américaine avait augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en avril, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie dans le contexte de la guerre avec l'Iran.

« Je ne pense pas que ces données aient changé la donne. Les chiffres n’étaient pas aussi mauvais que prévu. Cela tempère quelque peu les anticipations de hausse des taux », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

« L'attention restera largement focalisée sur les négociations avec l'Iran et les tendances en matière d'IA, et ce sont ces deux éléments qui détermineront l'évolution des marchés boursiers. »

À 8 h 54 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 étaient en baisse de 75 points, soit 0,15%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 étaient en baisse de 1 point, soit 0,01%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 étaient en hausse de 16,5 points, soit 0,05%.

L'OPTIMISME ENVERS L'IA ET LA CROISSANCE DES BÉNÉFICES ALIMENTENT LA REMONTÉE DU MARCHÉ

Le regain de confiance dans l'IA et la dynamique de croissance des bénéfices ont soutenu la récente reprise, les trois principaux indices clôturant à des niveaux records mercredi.

Le S&P 500 .SPX était en passe d'enregistrer une neuvième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis décembre 2023.

Avant l'ouverture, Marvell Technology MRVL.O a progressé de 4,6% après la publication de ses résultats du premier trimestre . Les actions de la société ont plus que doublé depuis le début de l'année.

Snowflake SNOW.N a bondide 37% après que la société d'analyse de données a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et annoncé un accord de cinq ans portant sur une infrastructure d'IA d'une valeur de 6 milliards de dollars avec Amazon Web Services AMZN.O .

Ses concurrents Datadog DDOG.O et MongoDB MDB.O ont respectivement progressé de 3,8% et 9,4%.

Dollar Tree DLTR.O a grimpé de 17% après que le distributeur discount a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, tandis que Best Buy BBY.N a gagné 20% après que le distributeur d'électronique a annoncé des prévisions de ventes pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations.

Kohl's KSS.N a gagné 16,8% après que la chaîne de grands magasins a publié ses ventes trimestrielles conformes aux estimations et maintenu ses objectifs annuels.

Les entreprises spécialisées dans les drones ont progressé après que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration Trump était en pourparlers pour financer des entreprises de drones. Unusual Machines UMAC.A a bondi de 28,1%, tandis qu'AeroVironment AVAV.O et Kratos Defense & Security Solutions

KTOS.O ont progressé respectivement de 9,3% et 13,3%.