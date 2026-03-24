Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse, l'incertitude sur le Moyen-Orient freinant le rallye

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 0,43%, S&P 500 0,40%, Nasdaq 0,42%

* Jefferies progresse suite à l'annonce d'un possible rachat par le groupe japonais SMFG

* Barclays relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 7 400 à 7 650

* Ares Management et Apollo Global limitent les rachats de fonds

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont pointé vers une ouverture en baisse mardi , les doutes renouvelés sur l'apaisement des tensions au Moyen-Orient ayant tempéré le rallye de soulagement de la session précédente malgré la décision du président Donald Trump de retarder les frappes sur le réseau électrique de l'Iran.

Trump a reporté sa décision, citant des "discussions productives" avec des responsables iraniens lundi, maisTéhéran a déclaré qu' aucune négociation avec les États-Unis n'avait eu lieu .Des responsables israéliens ont déclaré que Trump souhaitait conclure un accord avec l'Iran, mais qu'il était peu probable que les négociations aboutissent à ce stade.

Les investisseurs ontété rassurés par les commentaires de M. Trump, ce qui a permis aux principaux indices de Wall Street de se redresser de plus de 1 % lundi, soit leur plus forte hausse en une journée depuis le 6 février. Mais l'élan s'est essoufflé en raison de l'incertitude qui plane sur le conflit.

"C'est comme un coup de fouet. On se réveille tous les matins en se demandant ce qui va se passer ensuite ... . Les investisseurs sont toujours confrontés à un large éventail de résultats et cela dépend en grande partie du calendrier", a déclaré Christopher O'Keefe, directeur général et gestionnaire de portefeuille principal chez Logan Capital Management.

Entre-temps, les inquiétudes concernant le crédit privé ont refait surface après qu'un rapport a indiqué qu'Ares Management

ARES.N avait limité les rachats à 5 % dans son fonds de crédit privé, de même qu'Apollo Global Management APO.N lundi, alors que les demandes de retrait ont augmenté. Les actions d'Ares et d'Apollo ont chuté respectivement de 4,3 % et de 3,6 %.

Les décisions des sociétés reflètent celles de BlackRock

BLK.N et Morgan Stanley MS.N au début du mois.

Leurs homologues Blackstone BX.N et Blue Owl Capital

OWL.N ont perdu environ 2 % chacun, tandis que KKR KKR.N a cédé 3,1 %.

À 8:36 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 198 points, soit 0,43%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 26,25 points, soit 0,4% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 103,25 points, soit 0,42%.

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper en flèche les prix du pétrole, ravivant les craintes d'inflation et compliquant les perspectives des banques centrales en matière de taux d'intérêt. La Réserve fédérale américaine a adopté un ton hawkish la semaine dernière, ne prévoyant qu'une seule réduction en 2026.

Les marchés monétaires ne prévoient plus aucune réduction de taux cette année, alors qu'ils en prévoyaient deux avant l'éclatement du conflit au Moyen-Orient. Les prévisions de hausses ont légèrement augmenté la semaine dernière dans un contexte d'escalade des tensions, mais elles se sont rapidement inversées après les commentaires de M. Trump lundi, selon l'outil FedWatch de la CME.

La semaine dernière, les trois principaux indices américains ont enregistré leur quatrième baisse hebdomadaire, le Nasdaq enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début du mois de février.

Mardi, les investisseurs prendront connaissance d'une estimation rapide de la jauge de l'activité commerciale de S&P Global pour le mois de mars, ainsi que des commentaires du gouverneur de la Fed, Michael Barr.

Parmi les valeurs individuelles, les actions de Jefferies

JEF.N ont gagné 8,3% dans les échanges de pré-marché après que le Financial Times a rapporté que le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T travaille sur des plans pour un éventuel rachat de la banque d'investissement.

Les actions deSmithfield Foods SFD.O ont augmenté de 5,9%après que le transformateur de porc américain a battu les estimations des analystes pour les ventes et les bénéfices du quatrième trimestre.

Dexcom DXCM.O a gagné 2,2%, Evercore ISI ayant relevé sa note de "en ligne" à "surperformer".

Barclays a relevé son objectif de fin d'année 2026 pour l'indice S&P 500 .SPX mardi à 7 650 contre 7 400, citant des attentes de bénéfices plus élevées qui l'emportent sur les risques macroéconomiques tels que les tensions au Moyen-Orient, les perturbations induites par l'IA et les tensions dans le crédit privé .