 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 680,92
-0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse en raison de l'incertitude sur les tarifs douaniers ; les données sont au centre de l'attention
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Bourses à terme en baisse: Dow 0,8%, S&P 500 1,1%, Nasdaq 1,4%

*

PepsiCo gagne après qu'un rapport indique qu'Elliott planifie une campagne activiste

*

Les mineurs d'or gagnent alors que les prix des lingots atteignent un niveau record

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont indiqué une ouverture en baisse mardi, alors que les investisseurs revenant d'un long week-end de vacances s'inquiètent de la légalité des tarifs douaniers du président Donald Trump et attendent des rapports économiques cruciaux.

Vendredi, une cour d'appel américaine divisée a statué que la plupart des droits de douane imposés par M. Trump étaient illégaux , ce qui compromet l'utilisation par le président américain de ces prélèvements comme outil clé de sa politique économique internationale.

Toutefois, la cour a autorisé le maintien des droits de douane jusqu'au 14 octobre, afin de donner à l'administration la possibilité de faire appel auprès de la Cour suprême.

Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont augmenté mardi, ceux des bons à 10 ans US10YT=RR et à 30 ans US30YT=RR atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis plus d'un mois, ce qui a pesé sur les actions.

L'indice de volatilité du marché CBOE .VIX a également atteint son plus haut niveau depuis plus de trois semaines et était en dernière position en hausse de 2,77 points à 18,89.

"Si la Cour suprême juge les droits de douane illégaux, le gouvernement devra rembourser tout cet argent... s'il y a plus de dette, les rendements augmenteront, ce qui signifie plus de problèmes pour le marché", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

À 8:46 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 396 points, soit 0,87%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 71,5 points, soit 1,1% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 331,5 points, soit 1,41%.

Entre-temps, la prudence a également prévalu avant le rapport sur les emplois non agricoles du mois d'août, attendu vendredi, qui suivra une lecture mensuelle des emplois privés et des chiffres sur les ouvertures d'emplois.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés évaluent à92 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la réunion de la Fed à la fin du mois.

L'inclinaison dovish des investisseurs est survenue après le faible rapport sur l'emploi de juillet , le président de la Fed Jerome Powell reconnaissant les risques croissants pour le marché du travail lors du symposium de Jackson Hole, ce qui a aidé le S&P 500 et le Dow à enregistrer leur quatrième mois consécutif de gains en août.

Le Nasdaq a enregistré son cinquième gain mensuel consécutif le mois dernier.

Entre-temps, les fondsspéculatifssont restés hésitants quant à l'achat d'actions américaines au début d'un mois de septembre saisonnièrement maussade, selon les données de Goldman Sachs jusqu'au 25 août.

L'indice de référence S&P 500 a perdu en moyenne 1,5 % en septembre - son pire mois - depuis 2000, selon les données compilées par LSEG. Selon DataTrek Research, il s'agit du seul mois depuis 1958 où les rendements moyens de l'indice sont négatifs.

Mardi, les données sur l'activité manufacturière américaine pour le mois d'août sont attendues après l'ouverture des marchés.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que M. Trump ferait une annonce concernant le ministère américain de la défense plus tard dans la journée.

En ce qui concerne les actions, les mineurs d'or ont gagné en début de marché après que les prix des lingots aient atteint un niveau record. Les actions cotées en bourse de Harmony Gold

HMY.N ont augmenté de 6,2%, Kinross Gold KGC.N a gagné 2,4% et Newmont NEM.N a ajouté 1,4%.

Les actions de PepsiCo PEP.O ont gagné 4,8 % après qu'un rapport du Wall Street Journal a indiqué qu'Elliott Management avait pris une participation de4 milliards de dollars dans le géant des boissons et prévoyait une campagne activiste.

Les résultats trimestriels des détaillants cette semaine seront également à l'ordre du jour.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 033,62 Pts Index Ex -1,12%
HARMONY GOLD SP ADR
13,970 USD NYSE +5,12%
KINROSS GOLD
21,060 USD NYSE +0,77%
NASDAQ 100 INDEX
23 136,92 Pts Index Ex -1,19%
NASDAQ Composite
21 196,07 Pts Index Ex -1,21%
NEWMONT
74,810 USD NYSE +0,54%
PEPSICO
153,6500 USD NASDAQ +3,36%
S&P 500 INDEX
6 385,67 Pts CBOE -1,15%
USA BENCHMARK 10A
4,189 Rates -0,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • "C'est notre terre": les enfants ukrainiens font leur rentrée scolaire
    "C'est notre terre": les enfants ukrainiens font leur rentrée scolaire
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 15:56 

    Les écoliers de la ville d'Irpin près de Kiev, marquent le début de l'année scolaire par une cérémonie, en sonnant les cloches et en brandissant des drapeaux ukrainiens. À l'école Mriya d'Irpin, plus de 2 700 élèves commencent l'année scolaire, certains revenant ... Lire la suite

  • Procès Bolsonaro au Brésil: début des audiences en vue du verdict
    Procès Bolsonaro au Brésil: début des audiences en vue du verdict
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 15:55 

    La Cour suprême brésilienne a commencé ses débats mardi en vue d’un verdict dans le procès de l'ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro et de sept autres co-accusés, accusés d'avoir fomenté un coup d'État pour tenter de rester au pouvoir après avoir perdu ... Lire la suite

  • Le bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 1.400 morts
    Le bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 1.400 morts
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 15:54 

    Le séisme de magnitude 6 qui a frappé l'est de l'Afghanistan a fait plus de 1.400 morts et plus de 3.100 blessés, d'après un bilan officiel actualisé mardi, l'un des plus lourds des dernières décennies dans le pays, parmi les plus pauvres au monde.

  • La Chine annonce la mise en place d'un régime d'exemption de visa pour les Russes
    La Chine annonce la mise en place d'un régime d'exemption de visa pour les Russes
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 15:54 

    La Chine va mettre en place une exemption de visa pour les détenteurs de visa russe à partir du 15 septembre 2025, a déclaré mardi le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank