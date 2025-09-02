Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse en raison de l'incertitude sur les tarifs douaniers ; les données sont au centre de l'attention

Bourses à terme en baisse: Dow 0,8%, S&P 500 1,1%, Nasdaq 1,4%

PepsiCo gagne après qu'un rapport indique qu'Elliott planifie une campagne activiste

Les mineurs d'or gagnent alors que les prix des lingots atteignent un niveau record

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont indiqué une ouverture en baisse mardi, alors que les investisseurs revenant d'un long week-end de vacances s'inquiètent de la légalité des tarifs douaniers du président Donald Trump et attendent des rapports économiques cruciaux.

Vendredi, une cour d'appel américaine divisée a statué que la plupart des droits de douane imposés par M. Trump étaient illégaux , ce qui compromet l'utilisation par le président américain de ces prélèvements comme outil clé de sa politique économique internationale.

Toutefois, la cour a autorisé le maintien des droits de douane jusqu'au 14 octobre, afin de donner à l'administration la possibilité de faire appel auprès de la Cour suprême.

Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont augmenté mardi, ceux des bons à 10 ans US10YT=RR et à 30 ans US30YT=RR atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis plus d'un mois, ce qui a pesé sur les actions.

L'indice de volatilité du marché CBOE .VIX a également atteint son plus haut niveau depuis plus de trois semaines et était en dernière position en hausse de 2,77 points à 18,89.

"Si la Cour suprême juge les droits de douane illégaux, le gouvernement devra rembourser tout cet argent... s'il y a plus de dette, les rendements augmenteront, ce qui signifie plus de problèmes pour le marché", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

À 8:46 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 396 points, soit 0,87%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 71,5 points, soit 1,1% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 331,5 points, soit 1,41%.

Entre-temps, la prudence a également prévalu avant le rapport sur les emplois non agricoles du mois d'août, attendu vendredi, qui suivra une lecture mensuelle des emplois privés et des chiffres sur les ouvertures d'emplois.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés évaluent à92 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la réunion de la Fed à la fin du mois.

L'inclinaison dovish des investisseurs est survenue après le faible rapport sur l'emploi de juillet , le président de la Fed Jerome Powell reconnaissant les risques croissants pour le marché du travail lors du symposium de Jackson Hole, ce qui a aidé le S&P 500 et le Dow à enregistrer leur quatrième mois consécutif de gains en août.

Le Nasdaq a enregistré son cinquième gain mensuel consécutif le mois dernier.

Entre-temps, les fondsspéculatifssont restés hésitants quant à l'achat d'actions américaines au début d'un mois de septembre saisonnièrement maussade, selon les données de Goldman Sachs jusqu'au 25 août.

L'indice de référence S&P 500 a perdu en moyenne 1,5 % en septembre - son pire mois - depuis 2000, selon les données compilées par LSEG. Selon DataTrek Research, il s'agit du seul mois depuis 1958 où les rendements moyens de l'indice sont négatifs.

Mardi, les données sur l'activité manufacturière américaine pour le mois d'août sont attendues après l'ouverture des marchés.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que M. Trump ferait une annonce concernant le ministère américain de la défense plus tard dans la journée.

En ce qui concerne les actions, les mineurs d'or ont gagné en début de marché après que les prix des lingots aient atteint un niveau record. Les actions cotées en bourse de Harmony Gold

HMY.N ont augmenté de 6,2%, Kinross Gold KGC.N a gagné 2,4% et Newmont NEM.N a ajouté 1,4%.

Les actions de PepsiCo PEP.O ont gagné 4,8 % après qu'un rapport du Wall Street Journal a indiqué qu'Elliott Management avait pris une participation de4 milliards de dollars dans le géant des boissons et prévoyait une campagne activiste.

Les résultats trimestriels des détaillants cette semaine seront également à l'ordre du jour.