La décision US de ne pas octroyer de visas aux responsables palestiniens "n'est pas acceptable", dit Macron

Emmanuel Macron a estimé mardi que la décision des Etats-Unis de ne pas octroyer de visas aux responsables palestiniens, dont au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, n'était "pas acceptable".

"La décision américaine de ne pas octroyer de visas aux responsables palestiniens n'est pas acceptable", a écrit le chef de l'Etat sur le réseau social X après s'être entretenu avec le prince héritier d'Arabie Saoudite. "Nous appelons à revenir sur cette mesure et à permettre une représentation palestinienne conforme à l'accord de siège."

Le département d'Etat américain a annoncé vendredi avoir refusé d'octroyer un visa au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ainsi qu'à 80 autres responsables palestiniens en prévision de l'Assemblée générale des Nations unies fin septembre à New York, où plusieurs pays dont la France ont promis de reconnaître un Etat palestinien.

La France et l'Arabie saoudite co-présideront le 22 septembre une conférence sur la solution à deux Etats à New York.

"Nous travaillons aussi pour que le jour d'après, le Hamas soit désarmé et exclu de toute gouvernance de Gaza, que l'Autorité palestinienne soit réformée et renforcée et la bande de Gaza pleinement reconstruite", a écrit Emmanuel Macron.

"Aucune offensive, tentative d'annexion et de déplacement des populations n'enraillera la dynamique que nous avons créée avec le Prince héritier et à laquelle de nombreux partenaires se sont déjà joints", a prévenu le président français.

