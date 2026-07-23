Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse alors que les résultats des géants de la tech ravivent les craintes concernant les dépenses liées à l'IA ; le prix du pétrole bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -1%, S&P 500 -1%, Nasdaq -1,4%

* La flambée des cours du pétrole ravive les craintes d'inflation

* Alphabet recule après avoir revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice

* Lockheed Martin progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour 2026

* ServiceNow bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lié aux abonnements

(Le point avant l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Les indices boursiers américains s’apprêtaient à ouvrir en baisse jeudi , les inquiétudes liées aux dépenses massives en intelligence artificielle ayant refait surface après la publication des premiers résultats des géants de la tech, tandis qu’une nouvelle flambée des cours du pétrole, liée à l’aggravation du conflit au Moyen-Orient,a encore pesé sur le moral des investisseurs.

Les résultats du deuxième trimestre d’Alphabet GOOGL.O et de Tesla TSLA.O , les premières des sociétés à très forte capitalisation surnommées les "Magnificent Seven" à publier leurs résultats cette saison, n’ont pas réussi à impressionner les investisseurs.

Alphabet a enregistré sa plus forte croissance trimestrielle jamais enregistrée dans son activité de cloud computing, mais ces résultats n’ont guère rassuré les investisseurs, l’attention s’étant portée sur ses projets de dépenses accrues.

L'action de la société mère de Google a chuté de 5,4% en pré-ouverture.

Tesla a chuté de 7,7% après avoir annoncé un flux de trésorerie disponible négatif pour le deuxième trimestre, pour la première fois en plus de deux ans.

"Alphabet dépense des centaines de milliards de dollars pour conserver son avance dans la course à l’IA", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

"Mais un scepticisme de taille persiste quant à la capacité de ces investissements à générer un niveau de rendement à la hauteur."

Les plans d’investissement resteront au centre de l’attention lorsque d’autres grandes entreprises technologiques publieront leurs résultats la semaine prochaine, les investisseurs se demandant si les sommes colossales injectées dans l’IA se traduisent par des rendements significatifs, et si la croissance des bénéfices peut justifier les valorisations boursières élevées.

Les inquiétudes géopolitiques ont ajouté à la pression. Après des mois pendant lesquels les investisseurs se sont concentrés sur le détroit d’Ormuz, l’attention s’est déplacée vers la mer Rouge , où les Houthis, alliés de l’Iran et contrôlant des zones proches du détroit de Bab el-Mandeb, ont ouvert un nouveau front dans la crise au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il tiendrait l’Iran pour responsable de toute attaque perpétrée par les militants houthis du Yémen.

Les contrats à terme sur le Brent ont grimpé à un peu moins de 100 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis début juin. O/R

La flambée des cours du pétrole a ravivé les craintes inflationnistes, poussant les rendements des bons du Trésor à 2 ans, sensibles aux taux d’intérêt, à leur plus haut niveau depuis 17 mois, les opérateurs pariant de plus en plus sur une hausse des taux de la Réserve fédérale dès la semaine prochaine.

US/

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent désormais une probabilité d’environ 35% d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en juillet, contre 12% il y a une semaine. Les anticipations d’une mesure similaire en septembre s’établissent à 55%.

Le nombre d’Américains ayant déposé une première demande d’allocations chômage a fortement baissé la semaine dernière , ce qui permet aux responsables de la Fed de continuer à se concentrer sur la maîtrise de l’inflation.

À 8 h 48 (heure de l'Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 527 points, soit 1%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 74 points, soit 0,98%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 408,5 points, soit 1,4%.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui ont récemment connu une période de volatilité, ont affiché des résultats mitigés. Texas Instruments TXN.O a chuté de 4,8% malgré des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations .

Le géant de la défense Lockheed Martin LMT.N a progressé de 4,8% après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour 2026 .

ServiceNow NOW.N a progressé de 5,3% après que l’éditeur de logiciels d’entreprise a revu à la hausse, pour la deuxième fois, ses prévisions de chiffre d’affaires annuel lié aux abonnements .