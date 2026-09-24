Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse alors que le prix du pétrole progresse en raison des incertitudes au Moyen-Orient ; tous les regards sont tournés vers les discussions entre Trump et Xi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,27%, le S&P de 0,51% et le Nasdaq de 0,98%

* Les compagnies aériennes, les opérateurs de croisières et les valeurs du secteur des semi-conducteurs mènent la baisse avant l'ouverture du marché

* John Williams, gouverneur de la Fed, estime qu'une nouvelle hausse des taux cette année reste envisageable

* MGM Resorts recule après le retrait de l'offre de rachat par People, la société de Barry Diller

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Johann M Cherian et Avinash P

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en baisse jeudi, les tensions latentes au Moyen-Orient ayant fait grimper les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor, tandis que les investisseurs faisaient également preuve de prudence à la veille d'un sommet très attendu entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping.

Les dirigeants américains et iraniens ont échangé des piques lors de l’Assemblée générale des Nations unies cette semaine, ce qui a fait remonter le prix du Brent au-dessus des 100 dollars le baril. L’éventualité d’une interdiction des exportations américaines de diesel a renforcé la prudence des investisseurs.

Les actions des compagnies aériennes et des opérateurs de croisières, sensibles aux prix de l’énergie, ont légèrement reculé. JetBlue JBLU.O et American Airlines AAL.O , Norwegian Cruise NCLH.N et Royal Caribbean RCL.N ont légèrement baissé lors des échanges avant l’ouverture du marché.

La hausse des rendements des bons du Trésor a pesé sur les actifs plus risqués, celui de l’obligation du Trésor à 30 ans

US30YT=RR atteignant son plus haut niveau depuis 2004 , le marché anticipant la probabilité d’une guerre de longue durée et d’une hausse des coûts d’emprunt.

Toutefois, selon les analystes, c’est la confiance dans le secteur de l’IA, qui a propulsé le Nasdaq .IXIC vers des sommets historiques en début de semaine, qui a limité les pertes des actifs plus risqués.

“Les investisseurs étaient peut-être moins enclins à se ruer sur les actions, mais ils ne semblaient pas non plus particulièrement désireux de les vendre. Du moins dans le secteur technologique, nous n’avons pas vraiment vu les investisseurs abandonner ce secteur”, a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

Meta META.O et Nvidia NVDA.O ont reculé respectivement de 1,8% et 1,1%, tandis que Marvell MRVL.O et Intel INTC.O ont chacun chuté d’environ 3%.

Oracle ORCL.N a perdu 4,2% après la publication d’un article indiquant que la société avait envoyé un avis de “force majeure” à un centre de données du Nouveau-Mexique. L’action de Blue Owl OWL.N , le promoteur du projet, a également perdu 4%.

À 8h48 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 138 points, soit 0,27%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 39,75 points, soit 0,51%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 300 points, soit 0,98%.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , parfois qualifié de “baromètre de la peur” de Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis une semaine à 15,99 points.

L'attention devrait désormais se tourner vers le sommet, les investisseurs s'attendant à des discussions autour de la réglementation de l'IA, du conflit au Moyen-Orient et de Taïwan. Les dirigeants de General Motors GM.N , Meta, Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Tesla TSLA.O devraient également rencontrer Donald Trump et Xi Jinping.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a quant à lui déclaré mercredi que les deux superpuissances économiques avaient convenu de prolonger leur trêve jusqu’au 10 janvier prochain.

La hausse des coûts énergétiques et les données récentes indiquant une forte activité économique ont conduit les investisseurs à parier sur de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale. Ils estiment désormais à 71% la probabilité d’une hausse d’au moins 25 points de base le mois prochain — contre environ 50% il y a un jour —, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le président de la Fed de New York, John Williams , qui dispose d’un droit de vote au sein du Comité fédéral de l’open market, a souligné ces anticipations. Il est raisonnable de penser que les taux pourraient devoir être relevés à nouveau cette année, a-t-il déclaré.

Un rapport sur les demandes hebdomadaires d'allocations chômage a fait état d’une baisse la semaine dernière , signe d’un raffermissement du marché du travail.

Cette semaine, l’attention s’est également portée sur Meta après que son assistant IA grand public, Muse, a divisé Wall Street entre gagnants et perdants . Le géant des réseaux sociaux a lancé mercredi Meta Charm, un petit gadget portable permettant d’utiliser Muse.

Parmi les titres en mouvement avant l’ouverture, on notait MGM Resorts MGM.N , qui a chuté de 10% après que People Inc

PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré sa proposition d’achat de l’opérateur de casinos.

Darden Restaurants DRI.N a reculé de 2% après que la société mère d’Olive Garden a manqué ses objectifs de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le premier trimestre.