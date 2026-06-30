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Wall Street s'apprête à enregistrer son meilleur trimestre depuis des années, l'appétit pour le risque se maintenant malgré la guerre entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Évolution mitigée des indices: le Dow Jones reste stable, le S&P 500 progresse de 0,34% et le Nasdaq de 0,76%

* L'action Concentrix recule après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles

* AeroVironment s'envole après une forte hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à clôturer le mois de juin avec leurs plus fortes hausses trimestrielles depuis des années, soulignant la résilience des actions malgré les défis géopolitiques.

L'indice S&P 500 .SPX et l'indice Nasdaq Composite .IXIC s'apprêtaient à enregistrer leur meilleur trimestre depuis six ans, tandis que l'indice Dow Jones des valeurs vedettes .DJI était en passe d'enregistrer sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2022.

“Les investisseurs ne voient pas la fin de cette tendance haussière. Chaque fois qu’il y a une légère correction, cela semble donner un nouvel élan aux achats”, a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

À 10h08 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 3,72 points, soit 0,01%, à 52.186,46, l’indice S&P 500 .SPX gagnait 24,96 points, soit 0,34%, à 7.465,39 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 191,73 points, soit 0,76%, à 26.011,87.

La récente faiblesse des valeurs technologiques de premier plan risque toutefois de mettre fin en juin à la série de hausses enregistrée depuis deux mois par le S&P 500 et le Nasdaq Composite. Le Dow Jones, quant à lui, s'en est mieux sorti et s'apprête à enregistrer un troisième mois consécutif de hausses.

Certains analystes fondent leurs espoirs sur la prochaine saison des résultats pour relancer les actions, en particulier après la forte correction subie la semaine dernière par les semi-conducteurs et les valeurs technologiques.

“Le secteur technologique traverse une période morose en ce mois de juin, mais la tendance pourrait facilement s’inverser à l’approche de la saison des résultats”, a déclaré Brian Levitt, stratège en chef des marchés mondiaux chez Invesco.

D’autres préviennent toutefois que toute hausse significative au second semestre dépendra d’une avancée décisive dans les négociations visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran .

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs anticipent au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale d’ici fin 2026 — ce qui est bien loin des anticipations d’assouplissement monétaire qui prévalaient en début d’année.

Ils analysent les dernières données sur les offres d’emploi et la confiance des consommateurs, et suivront également les commentaires du président de la Fed, Kevin Warsh, lors d’une conférence économique très médiatisée qui se tiendra mardi au Portugal.

L'indice immobilier S&P 500 .SPLRCR a reculé de 1,7%, soit la plus forte baisse parmi les différents secteurs de l'indice de référence. Sept des onze principaux indices sectoriels du S&P 500 étaient dans le rouge.

L'action Concentrix CNXC.O a chuté de 20,7%, atteignant un plus bas historique, après que cette entreprise spécialisée dans l'expérience client a revu à la baisse ses prévisions concernant son chiffre d'affaires annuel et son bénéfice ajusté.

Le titre AeroVironment AVAV.O a bondi de 22%, suite à une forte hausse de son chiffre d’affaires trimestriel .

L'action Morgan Stanley MS.N a reculé de 1% après que la société de courtage Oppenheimer a abaissé la note des principales banques d'investissement de Wall Street, recommandant aux investisseurs de réorienter leurs capitaux vers des gestionnaires d'actifs alternatifs.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,33 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,29 pour 1 au Nasdaq.

Ni l’indice S&P 500 ni l’indice Nasdaq Composite n’ont enregistré de nouveaux plus-hauts ou plus-bas sur 52 semaines.

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
160,0500 USD NASDAQ +15,14%
CONCENTRIX
20,9870 USD NASDAQ -16,82%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 271,79 Pts Index Ex +0,17%
GOLDMAN SACHS GR
1 016,190 USD NYSE -0,43%
MORGAN STANLEY
209,890 USD NYSE -0,92%
NASDAQ Composite
26 032,61 Pts Index Ex +0,82%
S&P 500
7 467,68 Pts CBOE +0,37%
S&P 500 INDEX
7 467,68 Pts CBOE +0,37%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/06/2026 à 16:34:26.

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