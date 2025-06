Wall Street : rien ne saurait assombrir l'optimisme ambiant information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 23:40









(CercleFinance.com) - Wall Street avait plutôt mal entamé le mois de juin à 15H30 -tant sont nombreux les nuages économiques et géopolitiques à l'horizon- mais les indices US inversé la vapeur en séance, estimant que les orages passeront très au large, sans obscurcir le ciel des entreprises américaines.



Le Dow Jones a grappillé +0,08%, le S&P500 gagne 0,4% et l'indice Nasdaq +0,67%, dans le sillages des leaders du secteur des semiconducteurs comme Nvidia (+1,7%, et retour sur les sommets), Broadcom (+2,75%), Microchip (+3,4%), AMD (+3,55%) ou Micron (+4%).

L'indice 'SOXX' gagne +1,5% ce qui ne parait pas énorme, la hausse du Nasdaq a aussi été portée par Meta (+3,6%), ce qui a compensé le repli d'Alphabet (-1,7%).



Les indices US se montrent une nouvelle fois insensible aux tensions géopolitiques, aux signaux de ralentissement économique (forte chute de -74Mds$ des importations en avril, avec un effondrement des livraisons en provenance de Chine).

Les investisseurs ignorent superbement la dégradation des relations commerciales sino-américaine, ce à quoi il faut ajouter maintenant une crise diplomatique dans la foulée des déclarations de Pete Hegseth, le ministre de la défense américain, qui a accusé la Chine de se préparer 'à potentiellement utiliser la force militaire' en Asie-Pacifique.



Pékin a réagi en déclarant que les Etats-Unis cherchaient à déstabiliser la région et à semer le trouble, constituant de son point de vue la 'plus grande menace' pour la paix.



Mais il y a potentiellement bien pire sur le front géopolitique avec les attaques de drones coordonnées visant les capacités nucléaires russe (bombardiers 'stratégiques'), sur des bases aériennes situées à des milliers de kilomètres les unes des autres, ce qui implique une possible coopération de l'OTAN, ce qui constitue un 'acte de guerre' selon la doctrine russe (et au cas où cette interprétation paraitrait excessive, il se trouve que la Chine et les Etats Unis ont exactement la même).



Mark Rutte, le patron de l'OTAN en Europe, affirme que l'Ukraine intégrera inexorablement l'OTAN... ce qui garantit que la Russie ne négociera jamais une paix qui inclurait ce cas de figure.



Les choses pourraient donc très mal tourner, au-delà des frontières de l'Ukraine, une ligne rouge de plus ayant été franchie...



Mais pas plus que pour les détenteurs d'actions, ce contexte tendu n'a aucunement remotivé les acheteurs de T-Bonds : aucun 'risk-off' ne s'est manifesté ce lundi et le mois de juin commence sur une dégradation de +3Pts du rendement du '10ans' à 4,444% et +4Pts sur les T-Bonds de maturités '30 ans' (à 4,973%) qui a flirté avec les 5,000% (4,995% vers 19H).



Côté chiffres 'macro' US, la croissance de l'activité du secteur manufacturier américain a accéléré en mai, de 50,2 vers 52, montrent lundi les résultats de l'enquête PMI réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achats.



Dans son rapport, S&P Global attribue cependant ce regain d'activité à la crainte de voir les prix des matières premières s'envoler avec la mise en place des nouvelles barrières douanières imposées par l'administration Trump, ce qui a entrainé un renforcement de la demande dû au fait que les fabricants et leurs clients cherchaient à se prémunir contre d'éventuelles pénuries et hausses des prix sur fond de surtaxes douanières à venir sur les importations vers les Etats-Unis.







