Wall Street: retrait limité en vue avant le PMI information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - Dans l'expectative de l'indice PMI à paraitre en début de séance, les futures sur le S&P500 (-0,2%) et le Nasdaq-100 (-0,1%) augurent d'une ouverture en retrait limité au lendemain d'une chute des indices new-yorkais (dont -1,9% sur le Dow Jones).



'Les actions ont chuté mercredi sous l'effet d'une poussée des rendements obligataires, après une piètre adjudication de bons du Trésor à 20 ans', explique Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone.



'Cette pression à la vente sur l'obligataire a fait passer les rendements de référence à 30 ans au-dessus de 5,05%, à leur plus haut niveau depuis novembre 2023, ce qui est difficile à contrer à l'heure actuelle', précise le professionnel.



Dans ce contexte préoccupant pour les investisseurs, ceux-ci devraient se montrer attentifs, peu après la cloche, à l'estimation flash de l'indice PMI composite pour mai, qui aidera à évaluer la santé actuelle de l'économie américaine.



'Les investisseurs devraient porter une attention particulière aux données PMI des Etats-Unis', estimait mercredi Linh Tran, pour qui un bon chiffre pourrait 'renforcer les attentes d'une croissance économique durable et soutenir les actions'.



'A l'inverse, des données plus faibles pourraient accroître les craintes d'un ralentissement du cycle de croissance, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur le S&P500', poursuivait cet analyste de marché chez XS.com.



En attendant, toujours sur le front des statistiques américaines, on notera que les inscriptions aux allocations chômage ont diminué de 2.000 la semaine dernière par rapport à la précédente, pour s'établir à 227.000.



Dans l'actualité des valeurs, AT&T a fait part mercredi soir d'un accord par lequel il va acquérir la quasi-totalité de l'activité de connectivité Internet par fibre optique de Lumen, dans le cadre d'une transaction à finaliser au premier semestre 2026.



Analog Devices dévoile, au titre de son deuxième trimestre 2024-25, un BPA ajusté en hausse de 32% à 1,85 dollar, dépassant ainsi nettement les attentes, avec des revenus en croissance à deux chiffres sur tous ses marchés finaux.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, Ralph Lauren fait part d'une hausse de 10% de son dividende trimestriel, à 0,9125 dollar par action, ainsi que d'un accroissement de son autorisation de rachats d'actions à hauteur de 1,5 milliard de dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.