Wall Street: retour dans le rouge après Walmart information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - Wall Street s'enfonce dans le rouge jeudi, pénalisée par les résultats mal accueillis du géant de la distribution Walmart qui viennent alimenter les craintes grandissantes sur la santé de l'économie.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 1,2% à 44.095,3 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,9% à 19.873,2 points.



Avec des pertes de plus de 6%, Walmart accuse de loin la plus forte baisse de l'indice Dow après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais dévoilé des prévisions jugées prudentes.



Le distributeur a déclaré anticiper pour le nouvel exercice un bénéfice par action (BPA) ajusté entre 2,50 et 2,60 dollars, alors que le consensus visait 2,76 dollars.



Malgré l'annonce d'une augmentation de 13% du dividende, la nouvelle conduit à effacer près de 50 milliards de dollars de la capitalisation boursière du groupe de supermarchés.



La déception est d'autant plus prononcée que les investisseurs s'attendaient à ce que la publication du distributeur américain fasse office de catalyseur à la hausse.



Les indicateurs économiques du jour n'ont pas davantage apporté davantage de soutien aux marchés.



Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu la semaine dernière, ce qui confirme le récent ralentissement opéré par le marché du travail américain.



Leur nombre a augmenté de 5.000 pour atteindre 219.000 sur la semaine close au 15 février, contre 214.000 la semaine précédente, alors que les économistes anticipaient un chiffre de 217.000 après 213.000 en première lecture.



Ces chiffres étaient particulièrement suivis alors que le Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) nouvellement créé par Elon Musk a récemment procédé à d'importantes coupes budgétaires et supprimé des milliers d'emplois publics.



L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité, est ressorti en baisse au mois de janvier d'après le Conference Board, qui y voit le signe d'un prochain ralentissement de l'économie.



L'indice précurseur a baissé de 0,3% à 101,5 le mois dernier après une progression de 0,1% en décembre, alors que les analystes l'attendaient stable.



Quant à l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, elle a continué de croître mais à un rythme ralenti, selon l'enquête de l'antenne locale de la Fed.



Son indice de diffusion de l'activité générale courante est passé de 44,3 en janvier à 18,1 en février.



Tous ces indicateurs suggèrent dans leur ensemble une poursuite du ralentissement de la conjoncture économique aux Etats-Unis, ce qui plaide en faveur d'une prochaine baisse des taux de la Fed.



Conséquence, le rendement des Treasuries à dix ans se détend en direction de 4,50%.



Le dollar suit le mouvement, ce qui permet à l'euro de rebondir vers 1,0470 face au billet vert.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger texan (WTI) remonte de 0,6% au-delà de 72,7 dollars en attendant la parution, d'ici une demi-heure, des stocks de pétrole américains.





