Wall Street reste sur la réserve avant la publication des résultats de Nvidia ; la forte inflation alimente les anticipations de hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,04 %, le S&P 500 progresse de 0,03 %, le Nasdaq recule de 0,06 %

* L'indice PCE de juillet progresse de 3,7 %, dépassant les 3,6 % estimés

* Tous les regards sont tournés vers Nvidia pour obtenir des indications sur la demande en matière d'IA

* Intuit recule après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street ont affiché une évolution modérée mercredi, les investisseurs restant sur la réserve dans l'attente des résultats trimestriels de Nvidia, figure de proue de l'IA, tandis qu'une inflation plus forte que prévu a renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt en septembre.

Un rapport du ministère du Commerce a révélé que l’inflation annuelle aux États-Unis avait augmenté de 3,7 % sur les 12 mois clos en juillet, soit légèrement au-dessus des 3,6 % attendus par les analystes, tandis que l’économie a progressé de 1,5 % au deuxième trimestre, selon une estimation révisée.

Les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale se sont légèrement renforcés après la publication de ces données, les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquant une probabilité d’environ 44 % d’une hausse des taux en septembre, contre environ 36 % juste avant la publication des chiffres.

« Nous sommes clairement encore dans une période où l’inflation est tenace et où elle exerce temporairement une pression à la hausse sur les taux d’intérêt – un facteur important pour maintenir ce marché haussier des actions », a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions chez LPL Financial.

Au sein de l’indice S&P 500, les secteurs des technologies de l’information .SPLRCT et de l’industrie .SPLRCI ont été les principaux moteurs de la hausse, progressant respectivement de 0,3 % et 1 %.

Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O ont mené la hausse parmi les méga-capitalisations, progressant chacune de 0,5 %.

Le géant des puces d’IA Nvidia NVDA.O a perdu 0,4 % à la veille de la publication très attendue de son rapport trimestriel. Tout résultat inférieur à un rapport exceptionnel pourrait raviver les doutes quant à la pérennité du boom de l’IA et donner le ton pour les valeurs technologiques pour le reste de la semaine.

« Ce marché est le théâtre d’un bras de fer entre les résultats et les taux d’intérêt et, jusqu’à présent, ce sont les résultats qui ont remporté cette bataille. Tant que les fondamentaux resteront solides, (le marché) devrait bien se maintenir », a déclaré Buchbinder.

Des résultats exceptionnels pourraient également creuser le fossé entre les valeurs logicielles, qui ont été malmenées cette année, et les semi-conducteurs, qui ont largement profité de l’euphorie liée à l’IA.

À 9 h 53 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 21,54 points, soit 0,04 %, à 53.555,86, le S&P 500 .SPX gagnait 2,24 points, soit 0,03 %, à 7.679,52 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 13,85 points, soit 0,06 %, à 26.137,16.

Dans le même temps, les valeurs financières de l’indice de référence Dow Jones ont légèrement reculé. Les baisses enregistrées par Alphabet GOOGL.O et certaines valeurs du secteur de la santé ont maintenu le S&P 500 et le Nasdaq dans une fourchette étroite.

Parmi les valeurs, Meta META.O a accepté de verser jusqu’à 16,68 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars et d’apporter des changements majeurs à Facebook et Instagram afin de répondre aux plaintes déposées par plusieurs États américains concernant les préjudices causés aux enfants. Son titre a toutefois effacé ses gains enregistrés avant l’ouverture et a clôturé en baisse de 0,6 %.

L’action d’Intuit INTU.O a chuté de 4 % après que le fabricant de TurboTax a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel inférieures aux attentes de Wall Street.

D'autres valeurs du secteur des logiciels ont également subi des pressions, ServiceNow NOW.O et Atlassian TEAM.O reculant chacune d'environ 2 %.

J.M. Smucker SJM.N a progressé de 4 % après que le fabricant du café Folgers a annoncé une baisse de son chiffre d’affaires annuel moins importante que prévu.

Par ailleurs, un rapport a indiqué que Téhéran et Oman étaient parvenus à des accords concernant leur partage du détroit d’Ormuz et de ses revenus, citant le porte-parole des Gardiens de la Révolution iraniens.

Les craintes liées à la persistance des prix élevés du pétrole, à la hausse de la dette publique et aux anticipations d’inflation avaient poussé les rendements des bons du Trésor à des plus hauts depuis plusieurs années la semaine dernière, bien qu’ils aient reculé après l’annonce de mesures de soutien par le département du Trésor.

Le discours du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, vendredi lors du symposium de Jackson Hole, sera suivi de près alors que les actions américaines abordent le mois de septembre, traditionnellement plus faible.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,17 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,2 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 7 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 2 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a affiché 32 nouveaux plus hauts et 32 nouveaux plus bas.