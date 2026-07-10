Wall Street reste stable, le début spectaculaire de SK Hynix limitant les pertes des valeurs du secteur des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: le Dow Jones gagne 0,2%, le S&P 500 progresse de 0,2% et le Nasdaq recule de 0,02%

* L'action SK Hynix bondit de 14% lors de son entrée au Nasdaq

* Delta Airlines recule légèrement malgré des perspectives optimistes pour le troisième trimestre

(Mise à jour des cours tout au long de l'article) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street sont restés pratiquement inchangés vendredi dans un marché agité, le début spectaculaire sur le Nasdaq du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix ayant limité les pertes des valeurs du secteur des puces, qui ont vacillé en cette fin de semaine tumultueuse.

Le secteur de l’intelligence artificielle est revenu sur le devant de la scène après que l'action SK Hynix 000660.KS

SKHYV.O a ouvert en hausse de 14% par rapport à son prix d’offre, à 170 dollars, lors d’une introduction en bourse très médiatisée aux États-Unis. Le fabricant de puces mémoire a levé environ 26,5 milliards de dollars jeudi en vendant des American Depositary Receipts (ADR) au prix unitaire de 149 dollars.

"Le titre ne s’envole pas car, rappelons-le, il ne s’agit pas d’une introduction en bourse. C’est une offre secondaire d’une société cotée en bourse depuis un certain temps déjà. Comme je l’ai dit, cela facilitera l’accès des investisseurs américains à ce titre, ce qui est certainement une bonne nouvelle pour les détenteurs internationaux", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

Les fabricants de puces ont été parmi les principaux bénéficiaires de la reprise de cette année, tirée par l’intelligence artificielle et alimentée par les anticipations de dépenses massives de la part des hyperscalers. Mais les inquiétudes liées à des valorisations élevées et les prises de bénéfices ont récemment introduit de la volatilité dans le secteur.

Les actions des semi-conducteurs ont été sous pression vendredi. Micron Technology MU.O a reculé de 3%, cédant une partie de son gain de 4,5% enregistré lors de la séance précédente, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX a perdu 0,8%.

Par ailleurs, Meta Platforms META.O a progressé de 6,1% pour atteindre son plus haut niveau depuis avril, contribuant à faire progresser le secteur des services de communication

.SPLRCL de 0,5%. Sept des onze principaux secteurs du S&P 500

.SPX affichaient des hausses.

Le secteur de la santé .SPXHC a été le principal frein à l’indice de référence, sous l’effet d’une chute de 10,6% de Moderna MRNA.O , qui s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis plus d’un an.

À 11h57 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 110,06 points, soit 0,21%, à 52.597,47, le S&P 500 .SPX gagnait 9,75 points, soit 0,13%, à 7.553,35 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 5,36 points, soit 0,02%, à 26.201,53.

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe d’enregistrer leur deuxième semaine consécutive de hausse, tandis que l’indice Dow Jones, qui regroupe les valeurs phares, s’apprêtait à mettre fin à une série de quatre semaines de hausses.

Les risques géopolitiques ont maintenu les investisseurs sur le qui-vive après une nouvelle série d’attaques entre les États-Unis et l’Iran cette semaine. Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que l’Iran avait demandé la poursuite des négociations et que les États-Unis avaient accepté, mais que le cessez-le-feu de juin était "terminé".

Cette nouvelle escalade a ravivé les craintes concernant l'impact inflationniste de la guerre, qui pourrait compliquer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les chiffres de l’inflation du mois de juin, qui seront publiés la semaine prochaine, apporteront un nouvel éclairage sur l’orientation probable de la politique de la Fed, tandis que le président de la Fed, Kevin Warsh, doit également témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d’ici fin 2026.

La saison des résultats devrait s’accélérer la semaine prochaine, les grandes banques devant publier leurs résultats trimestriels. Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices du S&P 500 progressent de 23,7% par rapport à l’année précédente, les entreprises technologiques étant le principal moteur de cette croissance, selon les données compilées par LSEG.

L'action de Delta Air Lines DAL.N a reculé de 2,1%, alors même que la compagnie avait annoncé un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,19 fois plus nombreux que ceux en baisse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en baisse ont été 1,39 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite n’ont enregistré ni nouveau plus haut ni nouveau plus bas sur 52 semaines.