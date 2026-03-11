Wall Street reste prudente face au conflit au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 21:16
Sur le front énergétique, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a annoncé s'être accordée sur la libération d'un volume record de 400 millions de barils de pétrole afin de compenser les perturbations d'approvisionnement provoquées par le conflit au Moyen-Orient. Cette mesure vise à limiter les tensions sur les marchés pétroliers alors que les flux de brut restent fragilisés dans la région.
Du côté des indicateurs économiques, l'inflation annuelle américaine est restée stable en février. Les analystes soulignent toutefois que la récente flambée des prix de l'énergie, liée aux tensions géopolitiques, pourrait alimenter de nouvelles pressions inflationnistes dans les mois à venir, un risque qui n'apparaît pas encore dans les données publiées.
Parmi les valeurs individuelles, Fair Isaac a enregistré la plus forte baisse du S&P 500. L'entreprise a annoncé un projet d'émission privée d'un milliard de dollars d'obligations senior arrivant à échéance en 2034, ce qui a pesé sur le titre, en recul de 9,38%.
Autre repli notable, Campbell's a chuté de 7,05% après que le groupe agroalimentaire a abaissé ses prévisions annuelles à la suite de résultats du deuxième trimestre fiscal inférieurs aux attentes.
À l'inverse, le titre Oracle s'est adjugé de 9,18% après la publication de résultats solides pour son troisième trimestre fiscal.
Les investisseurs restent par ailleurs attentifs aux prochains rendez-vous. Les résultats d'Adobe seront publiés après la clôture de jeudi, tandis que la séance de vendredi sera marquée par plusieurs indicateurs macroéconomiques importants, dont l'indice PCE, l'indice des prix à la consommation, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.
