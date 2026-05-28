Wall Street reste dans la prudence alors que les investisseurs analysent les chiffres de l'inflation et l'évolution de la situation au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: le Dow Jones recule de 0,2%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq restent stables

* Marvell Technology en hausse après des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre

* Dollar Tree et Best Buy en hausse grâce à des prévisions optimistes

* L'inflation américaine augmente à son rythme le plus rapide depuis trois ans

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi après avoir atteint des niveaux records, alors que l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran a tempéré les espoirs d'un accord de paix imminent, tandis que les investisseurs digéraient des données clés sur l'inflation. Téhéran a pris pour cible une base aérienne américaine jeudi après que Washington eut lancé de nouvelles frappes. Cette action est intervenue quelques heures après que le président Donald Trump eut rejeté un rapport selon lequel il serait sur le point de conclure un accord de compromis avec l'Iran. Les cours du pétrole ont bondi de près de 3%, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté, la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz venant aggraver les craintes inflationnistes.

Les données ont montré que l'inflation américaine avait augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en avril, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie dans le contexte de la guerre avec l'Iran.

“Je ne pense pas que ces données aient changé la donne. Le chiffre n’était pas aussi mauvais que prévu. Cela tempère quelque peu certaines anticipations de hausse des taux,” a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

“L’attention restera largement focalisée sur les négociations avec l’Iran et les tendances en matière d’IA, et ce sont ces deux éléments qui détermineront l’orientation du marché des actions.” À 10h01 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI reculait de 110,97 points, soit 0,22%, à 50.533,31, le S&P 500 .SPX gagnait 1,71 point, soit 0,02%, à 7.521,68 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 6,80 points, soit 0,02%, à 26.667,93.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge. Le secteur industriel .SPLRCI a mené la baisse avec un recul de 1,1%.

Caterpillar CAT.N a reculé de 3%, pesant sur le Dow. Les actions des compagnies aériennes ont baissé en raison de la hausse des prix du pétrole, American Airlines AAl.O , Jetblue

JBLU.O et Southwest Airlines LUV.N enregistrant des baisses comprises entre 1,5% et 2,2%.

Le secteurdes biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD a reculé de 0,7% après avoir progressé de près de 2% lors de la séance précédente.

L'OPTIMISME ENVERS L'IA ET LA CROISSANCE DU BÉNÉFICE ALIMENTENT LA REMONTÉE DU MARCHÉ

Le regain de confiance dans l'IA et la dynamique de croissance du bénéfice ont soutenu la récente reprise, les trois principaux indices clôturant à des niveaux records mercredi.

Le S&P 500 .SPX était en passe d'enregistrer une neuvième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis décembre 2023. Marvell Technology MRVL.O a progressé de 2,2% après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations. Les actions de la société ont plus que doublé depuis le début de l'année.

Snowflake SNOW.N a bondi de 34% après que la société d'analyse de données a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et annoncé un accord de cinq ans portant sur une infrastructure d'IA d'une valeur de 6 milliards de dollars avec Amazon Web Services AMZN.O .

Ses concurrents Datadog DDOG.O et MongoDB MDB.O ont respectivement progressé de 1,1% et 9,8%.

Dollar Tree DLTR.O a grimpé de 16,8% après que le distributeur discount a relevé ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, tandis que Best Buy BBY.N a progressé de 13,5% après que le distributeur d'électronique a annoncé des prévisions de ventes pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations. Kohl's KSS.N a gagné 18,5% après que la chaîne de grands magasins a publié des ventes trimestrielles conformes aux estimations et maintenu ses objectifs annuels.

Les entreprises spécialisées dans les drones ont progressé après que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration Trump était en pourparlers pour financer des entreprises de drones. Unusual Machines UMAC.A a bondi de 40,1%, tandis qu'AeroVironment AVAV.O et Kratos Defense & Security Solutions

KTOS.O ont gagné respectivement 14,5% et 12,7%.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,48 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,28 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 7 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 7 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 49 nouveaux plus hauts et 43 nouveaux plus bas.