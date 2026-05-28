Enquête pour corruption: l'immunité du sénateur Szpiner levée en vue de son placement en garde à vue

L'ancien maire du 16e arrondissement de Paris et sénateur Francis Szpiner à l'hôtel de ville de Paris le 12 décembre 2023 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le Bureau du Sénat a prononcé jeudi la levée de l'immunité parlementaire du sénateur Les Républicains de Paris Francis Szpiner, visé par une enquête pour corruption, ouvrant la voie à son placement en garde à vue, a annoncé la chambre haute.

Sans "se prononcer ni sur le fond, ni sur la réalité des faits", le Bureau du Sénat, la plus haute instance décisionnaire de la chambre haute, a "autorisé le placement en garde à vue de Francis Szpiner", écrit le Sénat dans un communiqué de presse.

L'ancien maire du XVIe arrondissement de Paris, également avocat, fait l'objet d'une enquête portant sur les conditions d'attribution en 2023 d'un logement social à une femme qui affirme avoir eu, en contrepartie, des relations sexuelles avec lui.

La levée de cette immunité est "limitée à l'autorisation d'une audition sous le régime de la garde à vue, ce qui n'a rien d'exceptionnel", a réagi le sénateur de Paris auprès de l'AFP, tout en affirmant "conteste(r) avec force les faits allégués".

Une enquête préliminaire visant M. Szpiner a été ouverte le 18 octobre 2024. Les investigations ont ensuite été confiées à un juge d'instruction le 7 avril 2025 pour "corruption active et passive", selon le parquet de Paris.

La mairie du XVIe arrondissement a notamment été perquisitionnée dans le cadre de cette enquête, tout comme le domicile de l'avocat, sénateur depuis 2023.

La Constitution prévoit que les parlementaires ne peuvent faire l'objet "d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau" de leur Assemblée.

"Après en avoir délibéré, le Bureau a constaté que la requête qui lui avait été transmise (par le garde des Sceaux) présentait un caractère +sérieux, loyal et sincère+ et a, par conséquent, autorisé le placement en garde à vue de Francis Szpiner", selon le communiqué du Sénat.