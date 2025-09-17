Wall Street reste calme, les yeux tournés vers la Fed

Un opérateur à la Bourse de New York le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi, à quelques heures de l'annonce de la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed), une baisse de ses taux - la première cette année - étant largement attendue.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones prenait 0,60%, l'indice Nasdaq reculait de 0,30% tandis que l'indice élargi S&P 500 restait à l'équilibre (-0,01%).

"Le marché est certain que la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) aboutira à une baisse d'au moins 25 points de base" des taux directeurs, soit un quart de point de pourcentage, note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

L'effet d'une telle baisse "a déjà été pris en compte" sur les marchés, abonde auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

"Ce que nous ne savons pas, c'est dans quelle mesure Jerome Powell (le président de la Fed, ndlr) se montrera +hawkish+ ou +dovish+", c'est-à-dire plutôt préoccupé par l'inflation ou ouvert à un assouplissement monétaire pour stimuler un marché du travail qui patine, ajoute l'analyste.

"Comme d'habitude, ce qu'il dira sera important, mais la manière dont il le dira le sera tout autant", résume Patrick O'Hare, selon qui "le marché souhaite obtenir des assurances tacites qu'il ne s'agira pas d'une baisse de taux unique" mais du début d'une série.

La décision de la Réserve fédérale est attendue à 18H00 GMT et son patron s'exprimera un peu après, à 18H30 GMT.

Les responsables de la Fed doivent aussi actualiser, pour la première fois depuis juin, leurs prévisions pour la croissance, l'inflation et le chômage.

Les investisseurs noteront aussi les positions de chacun des votants du FOMC, des dissensions étant d'ores et déjà attendues.

Dans ce contexte sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d’État américains à dix ans évoluait non loin des niveaux de la veille, à 4,02%. L'échéance à deux ans, plus sensible aux politiques monétaires passait elle de 3,50% à la clôture mardi à 3,52%.

Côté entreprises, la plateforme de réservation de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) Lyft bondissait (+12,47% à 22,71 dollars) à l'annonce d'un partenariat avec Waymo.

Lyft aidera la filiale d' Alphabet (Google) à lancer son offre de véhicules autonomes dans les rues de Nashville (Tennessee). Waymo est déjà en partenariat avec Uber dans plusieurs villes des Etats-Unis.

Le mastodonte américain Nvidia (-2,33% à 170,74 dollars) reculait après que l'Administration chinoise du cyberespace (CAC) a interdit aux entreprises technologiques du pays d'acheter ses puces, accusé par Pékin d'entorse à la concurrence, selon le Financial Times.

Le géant chinois de l'internet Baidu (+7,54% à 133,12 dollars), qui a récemment beaucoup investi dans l'intelligence artificielle (IA), s'envolait, notamment dopé par une recommandation d'un consultant saluant son tournant technologique et ses efforts pour développer ses propres puces.

Le titre a pris près de 16% lors de la séance de mercredi à Hong Kong, son principal lieu de cotation.

Les investisseurs surveilleront aussi les premiers pas en Bourse du site de revente de billets sportifs et d'événements et spectacles StubHub. Celui-ci a fixé le prix initial de son action à 23,50 dollars, ce qui devrait lui permettre de lever environ 800 millions de dollars.

