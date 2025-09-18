Banque: la direction de Mediobanca démissionne après son rachat par MPS

Alberto Nagel, PDG et administrateur délégué de Mediobanca, le 12 novembre 2019 à Milan. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

La direction de Mediobanca va démissionner après son rachat par sa rivale Monte dei Paschi (MPS), à laquelle elle s'était longtemps opposée, a annoncé jeudi la banque italienne.

Après 22 ans à la tête de Mediobanca, Alberto Nagel a annoncé lors d'un conseil d'administration sa démission pour le 28 octobre, date de l'assemblée générale du groupe bancaire.

Dans le cadre d'une OPA inattendue, la banque généraliste MPS a pris début septembre le contrôle de Mediobanca, en rachetant 62,3% des actions de la banque d'affaires.

Le patron de MPS Luigi Lovaglio veut cependant dépasser les deux tiers du capital de Mediobanca pour assurer une fusion des deux banques. Cette barre devrait être atteinte au cours d'une deuxième période de rachat d'actions qui se termine lundi 22 septembre.

Avec le soutien du gouvernement italien, MPS et Mediobanca pourront ainsi former le troisième pôle bancaire italien, concurrençant Intesa Sanpaolo et UniCredit.

Alberto Nagel et son équipe chez Mediobanca s'étaient opposés avec force à cette fusion, dénonçant une offre "sans logique industrielle". Ils visaient plutôt un rapprochement avec sa concurrente Banca Generali, qui a été rejeté par leurs actionnaires.

Le patron de Mediobanca a entretemps vendu des actions de sa future-ex-banque pour 44 millions d'euros au cours de la dernière semaine, selon la Bourse italienne.

Mediobanca venait de traverser une très bonne année, avec un bénéfice de 1,3 milliard d'euros sur son exercice décalé, selon ses résultats publiés le 31 juillet.

Sous la direction d'Alberto Nagel, Mediobanca s'est étendue avec succès aux activités de banque privée.

Dans une lettre envoyée jeudi à ses salariés, il les a appelés à "rester unis" et "protéger leur culture et leur diversité", et cité Horace: "la Grèce conquise a conquis son farouche vainqueur".

Ancien maillon faible du secteur bancaire, Monte dei Paschi avait stupéfié les marchés fin janvier en lançant son offre d'achat sur Mediobanca, dans la mesure où sa propre capitalisation boursière (9,7 milliards d'euros au 2 septembre) est bien inférieure à celle de sa cible (16,5 milliards).

Au bord d'une faillite retentissante, la banque fondée en 1472 avait dû être renflouée en 2017 à hauteur de 5,4 milliards d'euros par l'État italien qui en est devenu le principal actionnaire. Rome a réduit sa participation à 11,7% en cédant en novembre 2024 au total 15% sur les marchés.