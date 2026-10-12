Wall Street résiste malgré le pétrole et les semi-conducteurs

Les marchés américains ont entamé la semaine en ordre dispersé, partagés entre une nouvelle poussée des prix du pétrole et un dégagement sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle. La bonne tenue des secteurs défensifs et de l'énergie a néanmoins permis de limiter les pertes. Dans ce contexte, le S&P 500 a reculé de -0,06% à 7 807,2 points, le Nasdaq 100 de -0,71% à 30 664,7 points, tandis que le Dow Jones a progressé de 0,38% à 51 850,6 points.

Les tensions au Moyen-Orient ont de nouveau poussé les prix du pétrole à la hausse, avec un WTI en progression d'environ 2% à 94 USD le baril. L'Arabie saoudite a signalé de nouvelles attaques de drones et de missiles attribuées aux Houthis, quelques jours après une frappe meurtrière contre l'aéroport de Riyad. En parallèle, la situation reste tendue en Ukraine, où le président Volodymyr Zelensky accuse Moscou de poursuivre ses frappes contre les infrastructures énergétiques malgré l'annonce d'un cessez-le-feu dans ce domaine. Le regain d'inquiétudes sur l'approvisionnement en pétrole a ainsi profité au secteur de l'énergie ( 1,4%), qui a terminé en tête du S&P 500.

A l'inverse, la technologie (-0,9%) a accusé la plus forte baisse sectorielle, principalement en raison d'une nouvelle séance difficile pour les semi-conducteurs et les valeurs liées aux centres de données. Micron Technology perd près de 4%, sur fond d'inquiétudes concernant la concurrence du fabricant chinois de mémoires ChangXin Memory Technologies (CXMT). AMD recule d'environ 2% et Nvidia de 1%, tandis que Lumentum et Ciena chutent d'environ 10%. Les fournisseurs d'équipements électriques pour centres de données ne sont pas épargnés, avec Bloom Energy (-6%), Monolithic Power (-5%) et Generac (-3%) également en nette baisse.

Le reste du marché a toutefois mieux résisté, avec notamment de bonnes performances dans les services de communication ( 1,1%) et les biens de consommation courante ( 1,2%). Meta gagne plus de 3%, tandis que Salesforce progresse d'environ 2% après une nette amélioration de la recommandation de Bank of America. La banque est directement passée de "sous-performance" à "achat" sur le titre, avec un objectif de cours fixé à 285 USD.

Du côté de la Fed, la présidente de l'antenne de Cleveland, Beth Hammack, a indiqué privilégier des ajustements de taux plus modestes mais plus fréquents. Ses propos n'ont toutefois pas sensiblement modifié les anticipations des investisseurs, qui évaluent toujours à 78,4% la probabilité d'un statu quo lors de la réunion d'octobre, selon l'outil FedWatch du CME Group. Le marché obligataire américain est par ailleurs resté fermé lundi en raison de Columbus Day.

Les investisseurs auront plusieurs rendez-vous importants à suivre dans les prochains jours, à commencer par les résultats des grandes banques américaines mardi. JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo ouvriront ainsi la saison des publications trimestrielles, avant les chiffres de l'inflation mercredi et jeudi. Le consensus prévoit une hausse mensuelle de 0,6% des prix à la consommation et de 0,5% des prix à la production. Ces données seront d'autant plus importantes que la remontée des cours du pétrole risque de compliquer davantage la tâche de la Fed dans sa lutte contre l'inflation.