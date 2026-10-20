Wall Street résiste malgré la persistance de multiples facteurs de pression

Les principaux indices américains évoluent dans le vert ce mardi, profitant notamment d'une légère détente des prix du pétrole. Le Dow Jones mène la hausse avec un gain de 1,2%, tandis que le S&P 500 progresse de 0,6% et le Nasdaq 100 de 0,4%.

L'introduction en Bourse difficile du groupe sud-coréen Elice Group, spécialisé dans les infrastructures d'intelligence artificielle, a ravivé les inquiétudes entourant le secteur de l'IA, entraînant un repli des indices américains avant l'ouverture.

Le marché pétrolier reste également sous pression dans un contexte géopolitique instable, marqué par des informations faisant état de plusieurs attaques contre des navires dans le Golfe. Le baril de Brent évolue actuellement autour de 106 dollars, un niveau proche de ses sommets du mois de mai. Il a toutefois récemment cédé 2,3%, sur fond de rumeurs évoquant un possible accord de paix avec l'Iran.

Dans ce contexte, les investisseurs espèrent trouver des motifs de réassurance dans les publications trimestrielles attendues cette semaine. SpaceX et Netflix doivent notamment dévoiler leurs résultats ce mardi après la clôture, tandis que Meta et Tesla sont attendus mercredi en post-séance.

Du côté des valeurs individuelles, Northrop Grumman progresse de près de 5% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, notamment grâce à la bonne tenue de ses activités aéronautiques. Le groupe en a également profité pour relever ses objectifs de bénéfices pour 2026 et dévoiler ses perspectives pour 2027.

3M grimpe de 6,2% après avoir relevé mardi ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le conglomérat industriel américain a bénéficié de ses mesures de maîtrise des coûts et de ses hausses de prix, qui ont soutenu ses marges, ainsi que de la résilience de ses activités de sécurité et d'industrie.

A l'inverse, GE Aerospace recule de 2,9%, pénalisé par une baisse de 14% de son flux de trésorerie disponible (free cash flow), malgré une croissance supérieure aux attentes et un relèvement de ses prévisions annuelles.

General Motors abandonne pour sa part 4,6%, la montée des pressions sur les coûts ayant éclipsé la progression de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, ainsi que l'annonce d'un projet de rachat d'actions de 20 milliards de dollars.