Wall Street résiste aux mauvaises nouvelles

(AOF) - Les marchés actions américains ont fini en hausse une séance marquée par un nombre important de résultats de sociétés et quelques statistiques. L'indice de confiance des consommateurs de Conference Board et les ouvertures de postes (JOLTS) sont ressortis sous les attentes. Côté valeurs, General Motors a reculé après avoir abandonner des objectifs annuels. Donald Trump a par ailleurs assoupli les droits de douane sur l'automobile. L'indice Dow Jones a progressé de 0,75% à 40527,62 points et le Nasdaq Composite de 0,55% à 17461,32 points. Le rendement du 10 ans est passé sous 4,20%.

L’action General Motors (- 0,64 % à 46,94 dollars) a cédé un peu de terrain à New York après une publication trimestrielle marquée par l’abandon des objectifs annuels. Pourtant, sur les trois premiers mois de l’année, le constructeur automobile américain a globalement fait mieux que prévu. Son bénéfice ajusté par action a progressé de 6,1 %, à 2,78 dollars, là où les analystes visaient 2,61 dollars, et contre 2,62 dollars un an plus tôt. De son côté, le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est élevé à 2,784 milliards de dollars, en repli de 6,6 % en comparaison du premier trimestre 2024.

Les chiffres économiques du jour

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,192 millions d'ouvertures de postes en mars, le consensus étant de 7,490 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,480 millions.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 86 en avril contre 93,9 en mars. Il était attendu à 87,7.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 4,5% en février en rythme annuel, contre un consensus de 4,6%. Il avait connu une croissance de 4,7% en janvier.

Les stocks de grossistes ont progressé de 0,5% en mars contre une hausse attendue de 0,6%, et après une augmentation de 0,3% en février.

Le déficit de la balance commerciale est ressorti à 161,49 milliards de dollars en mars contre un consensus de 142,80 milliards de dollars. Il était de 147,85 milliards de dollars en février.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coca-Cola

Coca-Cola a fait état d'un bpa ajusté de 73 cents au premier trimestre clos en mars, là où le consensus ciblait 72 cents. Sur la période, les revenus ont décliné de 2%, à 11,1 milliards de dollars, conformément aux attentes. Le géant américain des sodas a, par ailleurs, estimé que l'impact des droits de douane sur ses activités serait probablement " gérable ". La marque d'Atlanta et d'autres fabricants de boissons sont confrontés à des droits de douane de 25 % sur l'aluminium qu'ils utilisent pour les canettes, entre autres.

General Motors

Le constructeur automobile a décidé de suspendre ses objectifs financiers annuels, car ces derniers ne prennent pas en compte le potentiel impact des droits de douane. Pourtant, General Motors a fait mieux que prévu au premier trimestre, avec notamment un bénéfice par action ajusté en hausse de 6,1 %, à 2,78 dollars, là où les analystes visaient 2,61 dollars. Autre donnée meilleure que prévu pour GM : le chiffre d'affaires. Attendu à 43,26 milliards de dollars, il a finalement atteint 44,02 milliards de dollars, en progression de 2,3 % par rapport au premier trimestre 2024.

Kraft Heinz

Kraft Heinz a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfice pour l'ensemble de l'année, sur fond de conjoncture économique incertaine. L'entreprise agroalimentaire américaine a dégagé au titre de son premier trimestre un bénéfice ajusté par action de 62 cents, à comparer à un consensus de 60 cents. En revanche, le chiffre d'affaires net de 6 milliards de dollars s'inscrit en ligne avec les attentes. Il a reculé de 4,7% en données organiques.

NXP

Le fabricant de semi-conducteurs NXP a annoncé le départ pour raisons personnelles de son PDG, Kurt Sievers, à l'occasion de la publication des comptes du premier trimestre. En poste depuis mai 2020, il sera remplacé par Rafael Sotomayor, qui est actuellement vice-président exécutif du groupe, à partir de fin octobre. " Nous opérons dans un environnement très incertain, influencé par des tarifs dont les effets directs et indirects sont volatils " a déclaré Kurt Sievers.

Pfizer

Le laboratoire américain a dégagé un bénéfice net de 2,967 milliards de dollars au premier trimestre, en repli de 5 %. De son côté, le bénéfice net par action ajusté s'est élevé à 0,92 dollar, soit une hausse de 12 %, là où les analystes l'attendaient à seulement 0,68 dollar. En revanche, le chiffre d'affaires trimestriel a déçu avec un repli de 8 %, à 13,715 milliards de dollars. Cette petite contreperformance est en partie due à la forte baisse du Paxlovid, le traitement anti-covid de Pfizer dont les ventes mondiales ont chuté de 76 % sur les trois premiers mois de l'année.

UPS

Le chiffre d'affaires consolidé de UPS a baissé de 0,7% à 21,5 milliards de dollars au premier trimestre. Le bénéfice d'exploitation sur cette période s'est élevé à 1,7 milliard de dollars, en hausse de 3,3%. Le bénéfice dilué par action a progressé de 4,2% à 1,49 dollar, dépassant de 8 cents le consensus. Compte tenu de l'incertitude macroéconomique actuelle, l'entreprise de livraison et de logistique ne publie aucune mise à jour de ses perspectives annuelles précédemment publiées.