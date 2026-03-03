 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street résiste au choc de la guerre en Iran
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 07:08

Un panneau de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York

Un panneau de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York

La Bourse de New ‌York a résisté lundi au choc provoqué par le ​déclenchement au cours du week-end par les Etats-Unis et Israël d'une guerre contre la république islamique d'Iran, qui fait craindre un ​embrasement régional et provoque une flambée des cours du pétrole susceptible de ​peser sur l'économie mondiale.

L'indice Dow Jones ⁠a cédé 0,15%, ou 73,14 points, à 48.904,78 points. Le ‌Standard & Poor's 500, plus large, a pris 2,74 points, soit 0,04% à 6.881,62 points. Le Nasdaq Composite ​a avancé de ‌son côté de 80,65 points, soit 0,36% à ⁠22.748,857 points.

Après une ouverture en baisse, les investisseurs semblent avoir profité d'achats à bon compte en pariant sur un conflit ⁠limité dans ‌le temps et dans ses conséquences, malgré les ⁠perturbations provoquées sur le commerce mondial du pétrole avec la ‌fermeture de fait du détroit d'Ormuz entre le ⁠Golfe et l'océan Indien.

Ils se sont aussi tournés ⁠vers les ‌valeurs à forte croissance peu susceptibles de subir les impacts de ​ce conflit, notamment dans ‌les hautes technologies.

Si les compagnies aériennes, comme United Airlines (-2,91%), ont souffert avec la ​paralysie au mois partielle des "hubs" moyen-orientaux et la hausse de plus de 6% des cours du brut, des ⁠géants de la "tech" comme Nvidia (+3%) ou encore Microsoft (+1,5%) ont en revanche brillé, d'autant que le secteur a été mis à mal en février.

(Sabrina Valle à New York; Pranav Kashyap, Johann M Cherian, Shashwat Chauhan et Ragini Mathur à Bangalore, version ​française Bertrand Boucey)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( Belga / LUC CLAESSEN )
    Kuehne+Nagel freiné par le fret maritime en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 08:30 

    Le groupe suisse de transports et de logistique Kuehne+Nagel a publié mardi des résultat inférieurs aux attentes pour 2025, freinés par le fret maritime. Son bénéfice net s'est contracté de 24,8% par rapport à l'exercice précédent, à 925 millions de francs suisses ... Lire la suite

  • GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Les résistances sont proches
    GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 03.03.2026 08:14 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • La Bourse de Séoul clôture en chute de 7% face au conflit au Moyen-Orient
    La Bourse de Séoul clôture en chute de 7% face au conflit au Moyen-Orient
    information fournie par AFP Video 03.03.2026 08:10 

    La Bourse de Séoul s'effondre à la clôture avec une baisse de 7% de l'indice Kospi, à l'unisson d'un repli des autres places asiatiques, le Nikkei perdant 3%. Les investisseurs continuent de jauger l'impact des perturbations sur l'approvisionnement énergétique ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Assurances: Beazley et Zurich s'accordent sur un rachat à plus de 8 milliards de livres
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 08:05 

    L'assureur suisse Zurich Insurance a annoncé lundi avoir conclu un accord sur une offre de rachat de son concurrent britannique Beazley à plus de 8 milliards de livres, "pour créer un leader mondial de l'assurance spécialisée". Les conseils d'administration de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank