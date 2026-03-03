Un panneau de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York

La Bourse de New ‌York a résisté lundi au choc provoqué par le ​déclenchement au cours du week-end par les Etats-Unis et Israël d'une guerre contre la république islamique d'Iran, qui fait craindre un ​embrasement régional et provoque une flambée des cours du pétrole susceptible de ​peser sur l'économie mondiale.

L'indice Dow Jones ⁠a cédé 0,15%, ou 73,14 points, à 48.904,78 points. Le ‌Standard & Poor's 500, plus large, a pris 2,74 points, soit 0,04% à 6.881,62 points. Le Nasdaq Composite ​a avancé de ‌son côté de 80,65 points, soit 0,36% à ⁠22.748,857 points.

Après une ouverture en baisse, les investisseurs semblent avoir profité d'achats à bon compte en pariant sur un conflit ⁠limité dans ‌le temps et dans ses conséquences, malgré les ⁠perturbations provoquées sur le commerce mondial du pétrole avec la ‌fermeture de fait du détroit d'Ormuz entre le ⁠Golfe et l'océan Indien.

Ils se sont aussi tournés ⁠vers les ‌valeurs à forte croissance peu susceptibles de subir les impacts de ​ce conflit, notamment dans ‌les hautes technologies.

Si les compagnies aériennes, comme United Airlines (-2,91%), ont souffert avec la ​paralysie au mois partielle des "hubs" moyen-orientaux et la hausse de plus de 6% des cours du brut, des ⁠géants de la "tech" comme Nvidia (+3%) ou encore Microsoft (+1,5%) ont en revanche brillé, d'autant que le secteur a été mis à mal en février.

(Sabrina Valle à New York; Pranav Kashyap, Johann M Cherian, Shashwat Chauhan et Ragini Mathur à Bangalore, version ​française Bertrand Boucey)