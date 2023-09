Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: résiste à la flambée du pétrole et des taux information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 07:34









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini sans tendance et globalement à l'équilibre mercredi (le S&P500 a clôturé in extremis dans le vert avec +0,02% grâce aux pétrolières), une issue heureuse compte tenu des vents contraires qui soufflaient sur l'obligataire.



Le rendement des T-Bonds à 10 ans s'est en effet envolé jusque vers 4,648%, une première depuis octobre 2007 du fait des craintes de second round inflationniste avec la flambée du baril de WTI qui a franchi les 93$, et du baril de Brent qui a fusé jusque vers 97$ (+3%), à 1,5% de son zénith de l'automne 2022.



L'indice VIX, baromètre de la nervosité des investisseurs, a fini inchangé vers 19,2 au contact de son sommet de fin mai. De façon contre-intuitive, les valeurs dites défensives comme les 'pharmas' ou l'agroalimentaire ont plombé le Dow Jones, qui a reculé de 0,20%, tandis que le Nasdaq a gagné 0,22% dans le sillage des valeurs 'IA' et des semiconducteurs.



Les chiffres du jour ont eu peu d'impact sur les cours: le Département du Commerce a annoncé une hausse timide de 0,2% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, après une chute de 5,6% en juillet.



Les chiffres de l'EIA ont toutefois fait réagir le secteur pétrolier : les stocks américains de pétrole brut ont fondu de 2,2 millions de barils la semaine dernière, poursuivant leur tendance à la décrue, notamment du fait d'une diminution de l'activité des raffineries.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.