Wall Street reprend son souffle après de nouveaux records

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York marque une pause vendredi après avoir touché des sommets la veille, poussée par les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 13H45 GMT, le Dow Jones reculait de 0,13%, tandis que l'indice Nasdaq (+0,07%) et l'indice élargi S&P 500 (-0,04%) étaient proches de l'équilibre.

La veille, les trois indices vedettes de la place new-yorkaise ont touché des records en clôture.

"Le marché fait une petite pause" vendredi et "nous observons quelques prises de bénéfices", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

"La raison pour laquelle nous avons enregistré une progression hier s'explique par (...) les espoirs de baisse des taux" en raison du ralentissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis, poursuit l'analyste.

La veille, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont accéléré à 263.000, un chiffre plus vu depuis 2021 alors que les analystes s'attendaient à une stabilisation.

Ces chiffres viennent s'ajouter à des créations d'emplois atones.

La grande majorité des acteurs du marché estiment ainsi que la Réserve fédérale baissera ses taux d'un quart de point lors de sa prochaine réunion prévue les 16 et 17 septembre.

La Fed dispose toutefois d'un double mandat: elle doit certes veiller à ce que le marché de l'emploi reste dynamique, mais aussi maintenir l'inflation proche de 2% sur le long terme.

Aussi, Steve Sosnick n'est pas convaincu que l'institution s'engagera dans un nouveau cycle de baisse des taux sur le long terme, car "l'inflation a très légèrement augmenté".

L'indice des prix à la consommation d'août, publié jeudi, est ressorti en hausse de +0,4% sur un mois, après +0,2% en juillet, selon le ministère américain du Travail, soit légèrement au-dessus des attentes du marché.

La journée sera pauvre en nouvelles économiques, mis à part la publication d'un indice sur la confiance des consommateurs américains à 14H00 GMT.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance 10 ans se tendait à 4,06% vers 13H45 GMT contre 4,02% la veille en clôture.

A la cote, l'éditeur de logiciels Adobe reculait (-1,42% à 345,58 dollars) malgré des résultats meilleurs qu'attendu pour le troisième trimestre, profitant notamment de ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe de médias Warner Bros Discovery poursuivait son ascension (+9,71% à 17,74 dollars) après des informations de presse publiées la veille assurant que son concurrent Paramount Skydance pourrait le racheter, et former ainsi un mastodonte du divertissement.

Selon le Wall Street Journal, Paramount Skydance (Nickelodeon, MTV, Paramount) serait prêt à s'emparer de la majorité des actions du conglomérat rassemblant entre autres le studio de cinéma Warner Bros et les chaînes de télévision HBO et CNN.

Le spécialiste des serveurs et des infrastructures d'informatique à distance Super Micro Computer était recherché (+2,30% à 44,96 dollars) après avoir annoncé qu'il commençait à livrer des systèmes équipés de puces Nvidia , considérées comme hautement performantes.

Les investisseurs surveilleront vendredi l'introduction en Bourse de la plateforme Gemini, spécialisée dans les cryptomonnaies et fondée en 2014 par les frères jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, rendus célèbres par le film "The Social Network" sur la naissance de Facebook.

Gemini espère de lever plus de 300 millions de dollars.

La chaîne de cafés Black Rock Coffee Bar et le spécialiste des technologies pour les réseaux de transports en commun Via Transportation devraient aussi faire leur début à Wall Street.

Nasdaq