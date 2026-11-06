Wall Street reprend des couleurs grâce aux semi-conducteurs et au marché de l'emploi

Après une séance particulièrement éprouvante, Wall Street retrouve des couleurs, portée notamment par un solide rebond des valeurs technologiques. La publication d'un rapport sur l'emploi américain plus robuste que prévu contribue également à redonner le goût du risque aux investisseurs. Dans ce contexte, le S&P 500 progresse de 0,93%, le Dow Jones évolue quasiment à l'équilibre, tandis que le Nasdaq 100 s'adjuge pas moins de 2%.

Pour rappel, le Dow Jones a abandonné plus de 3,4% jeudi, à 51 523 points, tandis que le S&P 500 a dévissé de près de 4,4%, à 7 354 points. Le Nasdaq 100 a, quant à lui, plongé de près de 6,4%, à 26 630 points, signant ainsi sa pire performance journalière depuis plus de six ans.

Cette violente correction a été provoquée par la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, notamment dans plusieurs États stratégiques pour l'implantation des centres de données. Ce résultat ravive les inquiétudes des investisseurs quant à un éventuel ralentissement du déploiement des infrastructures liées à l'intelligence artificielle.

Sur le front macroéconomique, l'économie américaine a créé 165 000 emplois non agricoles le mois dernier, contre seulement 65 000 attendus en moyenne par les économistes, selon les données du Bureau of Labor Statistics (BLS).

Cette résilience du marché du travail pourrait toutefois conforter la Réserve fédérale dans une politique monétaire plus restrictive. Selon l'outil CME FedWatch, la probabilité d'une hausse des taux directeurs lors de la prochaine réunion de la Fed atteint désormais 76,8%.

Du côté des principales variations de la séance, Airbnb bondit de près de 11% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre et relevé ses perspectives annuelles. Une performance qui tranche avec les inquiétudes pesant actuellement sur le secteur du tourisme.

De son côté, l'action Iren s'envole de plus de 19%, portée par des résultats meilleurs qu'attendu. Le groupe a notamment bénéficié du dynamisme de son activité cloud, dont les revenus ont quasiment triplé d'un trimestre à l'autre.