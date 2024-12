Wall Street: repli de -0,5 à -0,6%, malgré visite de D.Trump information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 22:13









(CercleFinance.com) - Wall Street termine dans le rouge, clôturant une longue série haussière qui fait déjà largement office de 'rallye de Noël', avec 13 séances de progression sur une série de 16 pour le 'S&P'.



Cette séance a pourtant débuté sur un 'scoop' des plus symboliques : c'est Donald Trump qui est venu actionner la cloche qui marque l'ouverture de Wall Street à 15H30... au lendemain d'un beau record du Nasdaq à plus de 20.000Pts en clôture (pour la 1ère fois de l'histoire) et d'une seconde meilleure clôture de l'histoire pour le S&P500 (à qui il n'a manqué que 0,1% pour accompagner le Nasdaq).



Un nouveau gain de 0,1% à l'ouverture aurait suffi au bonheur de Donald Trump mais la lourdeur l'a emporté et au final, le Dow Jones s'effrite de -0,532%, le S&P500 de -0,54% (avec 2 tiers de titres en repli) et le Nasdaq de -0,65% (à 19.900).

A noter la nouvelle contreperformance du Russell-2000 qui lâche près de -1,4% (à 2.361).

La Nasdaq a été plombé par la chute de -14% d'Adobe, de -3,6% de Micron et de -2,7% de Marvell techno.



Les investisseurs ont peu réagi en début d'après-midi aux chiffres des prix à la production et des inscriptions aux allocations chômage aux Etats Unis.



Le Département du Travail fait savoir que le 'PPI' a progressé de 0,4% en novembre par rapport au mois précédent, et de 0,1% en donnée 'core (excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux).



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs américains a accéléré le mois dernier par rapport à celle du mois d'octobre de 0,4 point à 3% en données brutes, mais s'est maintenue à 3,5% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Le Département du Travail annonce également avoir enregistré 242.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 2 décembre, un chiffre en hausse de 17.000 par rapport à la semaine précédente.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 224.250 en augmentation de 5750 par rapport à celle de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 15.000 pour s'établir à 1.886.000 lors de la semaine du 25 novembre, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Les T-Bonds ont connu une journée plutôt décevante, avec un creusement des pertes en fin de parcours : le '10 ans' US affiche +73Pts à 4,341%, le '2 ans' rajoute +4Pts à 4,197%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.