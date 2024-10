Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: renoue avec ses records à 48H des '3 sorcières' information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 23:00









(CercleFinance.com) - Wall Street a retrouvé sa bonne carburation à 48H des '3 sorcières' : le trou d'air de -5% sur le 'SOXX' de mardi soir ne fut qu'un hoquet dans la courbe ascendante du marché US et revoici le S&P500 (+0,4%) proche du zénith absolu (à 5.840), le Dow Jones (+0,8%) renoue avec les 43.100 et inscrit sa meilleure clôture de l'histoire à 43.075Pts, le Nasdaq reste un peu en retrait et ne grappille que +0,25% à 18.365.



Le Nasdaq-100 (+0,07%) a été freiné par un nouveau plongeon d'ASML (-6,5%) puis KLA -3,6%, Applied materials -3,4%, Synopsis -3,3%, Cadence Design -2,4% puis Meta -1,6%.

A noter que tous ces replis sont largement compensés par les +3,2% de Nvidia, plus que jamais seconde capitalisation planétaire avec 3.330Mds$.



Le bal des trimestriels continue et après clôture, CSX a publié des chiffres inférieurs à la fois au consensus sur les profits et le chiffre d'affaires.

Déception également pour SL Green Realty qui plongeait de -5,5% en 'after hour'.

Lithium Americas Corp bondissait en revanche de +23,2% puis de +13% en 'after hour' vers 3,72$, suite à l'annonce d'une 'joint venture' avec General Motors (+2,4%) pour la fourniture de composants de batteries électriques.

Wall Street a également bénéficié d'une nette embellie sur les bons du Trésor : le T-Bond '2034' efface 2Pts vers 4,015% après 2 semaine de tension spectaculaire (plus de +40Pts entre 3,70 et 4,11%, soit un retour sur les niveaux de début août), le '30 ans' efface -3Pts à 4,0298%.



La décrue était amorcée avant la publication d'un net repli des prix à l'importation aux Etats-Unis : ils ont signé en septembre leur plus fort repli depuis décembre 2023, sous la pression des prix du pétrole et des produits alimentaires, confirmant la récente tendance du ralentissement de l'inflation.



Les prix à l'import ont diminué de 0,4% le mois dernier après une baisse de 0,2% en août, selon les statistiques publiées mercredi par le Département du Travail.



Sur les 12 mois à fin septembre, ils accusent un recul de 0,1%, après des hausses de 0,8% en août et 1,6% en juillet.



En septembre, les prix pétroliers importés ont chuté de 7,1%, tandis que les prix de l'alimentation ont baissé de 1,5%.



Les prix à l'exportation ont de leur côté reculé de 0,7% le mois dernier, après une baisse de 0,9% en août.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance.