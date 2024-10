Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: réduit de modestes pertes à 21H45, idem T-Bonds information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 22:19









(CercleFinance.com) - Les indices européens sont restés figée de 9H à 14H30... puis de 14H31 à 17H35 (scores finaux voisins de -0,3%).

Et le scénario a été exactement le même à Wall Street avec des indices US encalminé autour de -0,3% durant 90% de la séance, avec une volatilité éteinte (0,5% d'écarts au maximum) et qui le restera jusqu'au coup de cloche final



Les investisseurs envisageaient que la situation se décante après 14H30 et des chiffres US -'très attendus'- concernant l'inflation (CPI) mais leur publication fut un véritable 'non-événement'.



Les indices US, légèrement plombés par la tension des taux, ont évolué dans le rouge dès l'ouverture, et ils n'ont réduit leurs pertes qu'au cours des 15 dernières minutes avec le S&P500 à -0,2% (à 5.780), le Dow Jones à -0,15% (après leurs records absolus de la veille) et le Nasdaq s'effrite de -0,05%.



Le Nasdaq-100 affiche -0,13%, son repli étant freiné par Crowdstrike et Fortinet qui ont bondi de +5,6%, Datadog +4%, Palo Alto +1,9%, Nvidia +1,6%.



On peut véritablement parler de résilience de Wall Street, vu la dégradation de l'obligataire: le '10 ans' se tend de 2Pts à 4,071050%, le '2 ans' affiche en revanche une décrue de -5Pts vers 3,96%, le '30 ans' rajoute +3Pt vers 4,365%.

Le lien entre le comportement des T-Bonds et le 'CPI' ou les chiffres du chômage n'est pas évident.

L'indice des prix à la consommation américain calculé par le Département du Travail, a augmenté de 2,4% en septembre 2024 par rapport au même mois de 2023.

Certes, c'est le taux le bas depuis février 2021, mais il dépasse de 0,1% point l'estimation de Jefferies et ce n'est pas mieux en donnée 'core' (hors énergie à -6,8% et produits alimentaires à +2,3%), puisque le taux d'inflation annuel est ressorti à 3,3% le mois dernier, un niveau lui aussi supérieur de 0,1 point au pronostic de Jefferies.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois d'août et septembre 2024, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont à nouveau accrus de 0,2% en données brutes, et de 0,3% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Par ailleurs, le Département du Travail annonce avoir enregistré +33.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis (à 258.000) lors de la semaine du 30 septembre.



La soirée de mercredi avait été marquée par la publication des 'minutes' de la FED (confiance réitérée sur la décrue de l'inflation) qui semble avoir rassuré Wall Street, avec de nouveaux records historiques à la clé pour le Dow Jones et le S&P500.



Ce jeudi, Raphael Bostic (patron de la FED d'Atlanta) se prononce pour que la FED passe son tour en matière de baisse de taux lors d'un de ses 2 prochains FOMC (6/6 novembre, 17/18 décembre).

Du coup, Wall Street ne semble pas accorder beaucoup de crédit à cet avis 'personnel'.





