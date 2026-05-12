Wall Street recule sous le poids d'une inflation galopante et des tensions avec l'Iran

par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé mardi après avoir atteint des records historiques, les valeurs technologiques menant la baisse, alors qu'un rapport sur l'inflation plus élevé que prévu et l'enlisement des efforts visant à résoudre le conflit au Moyen-Orient ont pesé sur le moral des investisseurs.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté à un rythme soutenu pour le deuxième mois consécutif en avril, portant l'inflation annuelle à son plus haut niveau en près de trois ans et renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra ses taux d'intérêt inchangés plus longtemps.

Si une saison des résultats solides a contribué à soutenir le moral des marchés ces dernières semaines,les investisseurs sont restés sur le qui-vive, les négociations entre Washington et Téhéran n'ayant montré que peu de signes de progrès.

Le président Donald Trump a déclaré qu'un cessez-le-feu avec l'Iran était « sous perfusion » après que Téhéran eut rejeté une proposition américaine visant à mettre fin au conflit, ce qui a maintenu les prix du brut à un niveau élevé et alimenté les craintes inflationnistes.

« Le marché se tourne désormais vers la Fed et estime que la prochaine décision, s'il y en a une, pourrait être une hausse, et non une baisse. Et cela constituerait certainement un changement de cadre pour les marchés », a déclaré Scott Welch, directeur des investissements chez Certuity.

Avant la guerre, les traders s'attendaient à deux baisses de taux, selon l'outil FedWatch du CME Group, mais ils s'attendent désormais à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de l'année.

À 12 h 30 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 177,42 points, soit 0,36 %, à 49 527,05, le S&P 500 .SPX a perdu 65,48 points, soit 0,88 %, à 7 347,36 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 448,73 points, soit 1,71 %, à 25 825,79.

Les valeurs technologiques ont fortement pesé sur les marchés mardi, les actions des fabricants de puces électroniques, qui avaient grimpé en flèche ces derniers jours, ayant chuté brutalement. L'indice Philadelphia SE Semiconductor a chuté de près de 6 %, mais reste tout de même en hausse d'environ 50 % depuis le début du trimestre.

Le secteur a également été secoué par l'annonce selon laquelle Kim Yong-beom, conseiller politique du président sud-coréen, a lancé l'idée d'un « dividende citoyen », arguant dans un message publié sur les réseaux sociaux que les bénéfices excédentaires générés à l'ère de l'IA devraient être redistribués à tous les citoyens. « Les actions des semi-conducteurs et des géants technologiques ont connu une telle remontée ces dernières semaines, que je pense que les investisseurs commencent à prendre leurs bénéfices », a ajouté Welch.

Intel INTC.O a chuté de 9,7 % après avoir grimpé de plus de 17 % au cours des deux séances précédentes, tandis que Qualcomm QCOM.O a reculé de 13,7 % après avoir atteint un record lundi. Pour l'avenir, les marchés suivent de près la visite de Trump en Chine, qui débute mercredi, avec de faibles attentes quant à des avancées sur le dossier iranien ou sur le front commercial.

Parmi les autres titres en vue, Zebra Technologies ZBRA.O a bondide 16,8 % après que le fabricant de scanners de codes-barres a relevé ses prévisions de croissance annuelle des ventes, misant sur une forte demande pour ses produits qui contribuent à automatiser les flux de travail dans le secteur manufacturier. Hims & Hers Health HIMS.N a chutéde 15,2 % après que la société de télésanté a manqué les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre et a affiché une perte inattendue. Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 2,84 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,76 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 28 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 43 nouveaux plus hauts et 126 nouveaux plus bas.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))