Wall Street recule sous l'effet des valeurs technologiques et des tensions au Moyen-Orient

Les principaux indices de Wall Street ont nettement aggravé leurs pertes au cours de la séance de mercredi. Les valeurs technologiques sont restées sous pression, tandis que le regain de tensions entre les États-Unis et l'Iran a éclipsé des données sur l'inflation pourtant globalement conformes aux prévisions du marché. Dans ce contexte, le S&P 500 abandonne 1,62% à 7 266,9 points, le Dow Jones recule de 1,87% à 49 918,7 points et le Nasdaq 100 perd 1,98% à 28 508 points.

Les déclarations du président américain Donald Trump ont ravivé les craintes des investisseurs. Ce dernier a estimé que l'Iran avait trop tardé à négocier et qu'il devrait désormais "en payer le prix", alimentant une nouvelle fois les inquiétudes autour d'un conflit qui continue de s'enliser. De son côté, Téhéran a annoncé qu'il réexaminerait son dialogue diplomatique avec Washington après les frappes réciproques menées durant la nuit.

Sur le front macroéconomique, les prix à la consommation aux États-Unis ont progressé de 4,2% sur un an à la fin du mois de mai, selon les statistiques publiées mercredi. Il s'agit de la plus forte hausse enregistrée depuis avril 2023. Le conflit au Moyen-Orient a notamment contribué à la hausse des prix de l'essence et d'autres produits énergétiques. Cette accélération de l'inflation est toutefois restée conforme aux attentes des économistes interrogés.

La pression vendeuse sur les valeurs technologiques s'est également poursuivie. Nvidia, Micron et Broadcom ont ainsi reculé de 3,87% à 5,15%, prolongeant les pertes enregistrées après leur bref rebond observé lundi.

Super Micro Computer a pour sa part décroché de 27,56% après avoir annoncé son intention de lever 7 milliards de dollars à travers plusieurs opérations de financement. Le groupe souhaite utiliser ces fonds pour financer l'acquisition de composants destinés à répondre à la demande croissante de serveurs dédiés à l'intelligence artificielle.