Wall Street recule sous l'effet de la hausse des cours du pétrole et des anticipations d'une politique monétaire restrictive de la Fed, qui pèsent sur les actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,65%, S&P 500 -0,46%, Nasdaq -0,34%

* La position restrictive de Warsh met l'accent sur les prochaines données

* Nvidia et les fabricants de puces en hausse

(Mise à jour avec les échanges de fin de matinée)

par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices boursiers américains ont reculé lundi après que des affrontements militaires entre les États-Unis et l'Iran ont fait grimper les cours du pétrole, attisant les craintes d'inflation suite aux propos bellicistes tenus par le président de la Fed, Kevin Warsh, lors de son premier discours à Jackson Hole la semaine précédente.

Ces baisses pourraient donner le ton pour le mois de septembre, généralement un mois morose pour les actions, et devraient faire monter la pression lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine le mois prochain.

Selon le FedWatch du CME, les traders estiment à plus de 60% la probabilité d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre, soit une forte augmentation par rapport aux 41,4% enregistrés il y a une semaine, après que Kevin Warsh a déclaré que les décideurs pourraient devoir augmenter les coûts d’emprunt si l’inflation ne revenait pas à l’objectif de 2% fixé par la banque centrale.

« À moins d’une surprise à la baisse significative, il incombe désormais à M. Warsh de faire en sorte qu’une hausse ait lieu en septembre. Sinon, il risque de compromettre une partie de la crédibilité qu’il a acquise vendredi », ont déclaré les analystes de BofA Global Research dans une note.

Les commentaires de M. Warsh, prononcés vendredi lors du symposium de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming, font suite à des données mitigées ces dernières semaines.

Un rapport sur l’inflation à la consommation publié ce mois-ci a montré que les pressions sur les prix étaient modérées en juillet, mais l’indice des dépenses de consommation personnelles (PCE), l’indicateur privilégié par la Fed,s’est révélé plus élevé que prévu .

Cette ambiguïté pourrait accroître l’importance du rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis, attendu le 4 septembre. Les données récentes n’indiquaient pas que « les tendances sous-jacentes se soient sensiblement améliorées », a déclaré M. Warsh vendredi.

À 11 h 24 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 346,30 points, soit 0,65%, à 53.210,80, le S&P 500 .SPX perdait 35,66 points, soit 0,46%, à 7.676,10, et le Nasdaq Composite .IXIC cédait 88,98 points, soit 0,34%, à 26.312,74.

Pour autant, l'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, étaient en passede mettre fin à deux moisconsécutifs de baisse, tandis que le Dow Jones s'apprêtait à enregistrer un cinquième mois consécutifde hausse.

«Le dynamisme de l'économie américaine et du secteur des entreprises est incroyable. L'argument de l'exceptionnalisme américain est bel et bien d'actualité », a déclaré Thomas Kikis, responsable des marchés pour les États-Unis et les Amériques chez Standard Chartered.

Les affrontements militaires entre les États-Unis et l’Iran ont repris au Moyen-Orient, où les perturbations dans le détroit d’Ormuz ont entravé les livraisons de pétrole.

Les valeurs énergétiques .SPNY ont progressé de 0,97% après un bond de 1,04% des cours du Brent LCOc1 , tandis que tousles autres secteurs du S&P 500 étaient sous pression.

Le secteur des services publics .SPLRCU a reculé de 1,19% après qu’ un amendement apporté à un projet de loi du Sénat californien n’a guère modifié l’exposition des opérateurs de réseau de l’État aux risques liés aux incendies de forêt.

PG&E PCG.N a plongé de 19,4% et semblait se diriger vers sa pire journée depuis plus de six ans, si les pertes se confirmaient.

Nvidia NVDA.O a progressé de 1,13%, tandis que d’autres fabricants de puces,tels queSandisk SNDK.O et Qualcomm

QCOM.O , ont respectivement gagné 3,75% et 2,49%.

« Je continue de privilégier les secteurs du marché liés à des thèmes de croissance structurelle tels que l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques », a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux pour la région Asie-Pacifique chez Invesco.

Parmi les autres titres en vue, l’action GameStop a progressé de 4,5% après que la société a annoncé qu’elle verserait environ 27% d’un échange de dette de 1,4 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars annoncé précédemment, en utilisant ses liquidités disponibles plutôt qu’en émettant de nouvelles actions, évitant ainsi une dilution supplémentaire du capital.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse, dans un rapport de 2,26 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,1 pour 1 au Nasdaq.