Wall Street recule sous l'effet de la hausse des cours du pétrole et des anticipations d'une politique monétaire restrictive de la Fed

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* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,65 %, S&P 500 -0,40 %, Nasdaq -0,29 %

* La position restrictive de Warsh attire l'attention sur les prochaines données

* Nvidia et les fabricants de puces en hausse

(Mises à jour après l'ouverture du marché, avec les commentaires des analystes)

par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices boursiers américains ont reculé lundi après que les frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran ont fait grimper les cours du pétrole , attisant les craintes d'inflation suite aux propos bellicistes tenus par le président de la Fed, Kevin Warsh, lors de son premier discours à Jackson Hole la semaine précédente.

Ces baisses pourraient donner le ton pour septembre, un mois généralement morose pour les actions, et devraient faire monter la pression lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine le mois prochain.

Selon le FedWatchdu CME, les opérateurs estiment à plus de 60 % la probabilité d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre , soit une forte augmentation par rapport aux 41,4 % enregistrés il y a une semaine, après que Warsh eut déclaré que les décideurs politiques pourraient devoir augmenter les coûts d’emprunt si l’inflation ne redescendait pas vers l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

«Il (Warsh) a écarté toute possibilité d’ () d’une baisse des taux », a déclaréThomas Kikis, responsable des marchés pour les États-Unis et les Amériques chez Standard Chartered.

Les propos de M. Warsh, prononcés vendredi lors du symposium de la Fed à Jackson Hole, font suite à des données mitigées ces dernières semaines.

Un rapport sur l'inflation des prix à la consommation publié ce mois-ci a montré que les pressions sur les prix étaient modérées en juillet, mais l'indice des dépenses de consommation personnelles, l'indicateur privilégié par la Fed, s'est révélé plus élevé que prévu .

Cette ambiguïté pourrait accroître l’importance du rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis, attendu le 4 septembre. Les rapports récentsn’indiquaient pas que « les tendances sous-jacentes se soient sensiblement améliorées », a déclaré M. Warsh vendredi.

« À moins d'une surprise baissière importante, il incombe désormais à M. Warsh de mener à bien une hausse des taux en septembre. Sinon, il risque de compromettre une partie de la crédibilité qu'il a acquise vendredi », ont indiqué les analystes de BofA Global Research dans une note.

À 9 h 54, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 350,75 points, soit 0,65 %, à 53 209,24, le S&P 500

.SPX perdait 30,49 points, soit 0,40 %, à 7 681,27, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 77,11 points, soit 0,29 %, à 26 325,31.

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, étaient en passe d'enregistrer des hausses mensuelles après deux mois consécutifs de baisse, tandis que le Dow Jones s'apprêtait à connaître une cinquième hausse mensuelle d'affilée.

Les affrontements militaires entre les États-Unis et l'Iran ont repris au Moyen-Orient, où les perturbations dans le détroit d'Ormuz ont entravé les livraisons de pétrole.

Les valeurs énergétiques .SPNY étaient en hausse après un bond de près de 1,71 %des cours du Brent LCOc1 ; Halliburton

HAL.N et Valero Energy VLO.N ont ainsi progressé respectivement de 4,26 % et 1,90 %.

Tous les secteurs du S&P 500,à l’exception de celui de l’énergie, étaient sous pression.

Le secteur des services publics .SPLRCU a mené la baisse, reculant de 1,7 % après qu'un amendement à un projet de loi du Sénat en Californie n'a guère modifié l'exposition des opérateurs de réseau de l'État aux responsabilités liées aux feux de forêt.

PG&E PCG.N a plongé de 18 % et semblait se diriger vers sa pire journée depuis plus de six ans, si ces pertes se confirmaient.

Nvidia NVDA.O a progressé de 0,28 %,surperformantles valeurs à très forte capitalisation. D’autres fabricants de puces ont également affiché des hausses: Intel INTC.O et Texas Instruments TXN.O ont respectivement gagné 1,21 % et 0,9 %, .

« Je continue de privilégier les segments du marché liés aux thèmes de croissance structurelle tels que l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques », a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux pour la région Asie-Pacifique chez Invesco.

Parmi les autres titres en vue , l’action GameStopa progressé de 4,5 % après que la société a annoncé qu’elle verserait à environ 27 % d’un échange de dette de 1,4 milliard de dollars annoncé précédemment, en utilisant ses liquidités disponibles plutôt qu’en émettant de nouvelles actions, évitant ainsi une dilution supplémentaire du capital.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,84 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Au Nasdaq, les titres en baisse ont été 2,03 fois plus nombreux que les titres en hausse.