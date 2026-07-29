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Wall Street recule nettement avec la Fed et l'IA
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 22:28
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* Le Dow Jones perd 2,19%, le S&P-500 1,52% et le Nasdaq 1,74%

* La Fed laisse ses taux inchangés malgré l'inflation

* Les valeurs liées à l'IA continuent d'inquiéter

La Bourse de New York a fini en nette baisse mercredi après le statu quo de la Réserve fédérale américaine sur ses taux malgré une inflation élevée aux Etats-Unis, ce qui renforce la perspective d'un tour de vis monétaire lors de sa prochaine réunion en septembre.

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle ont alimenté cette tendance négative en raison de la prudence qui entoure désormais l'essor de cette technologie, et surtout les investissements nécessaires à ce développement, avant la publication après la clôture des résultats des géants du secteur Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O .

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 2,19%, ou 1 .153,18 points, à 51.594,14 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 112,63 points, soit 1,52% à 7.316,15 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 433,97 points, soit 1,74% à 24.442,942 points.

Le S&P-500, principale référence des investisseurs, a touché un creux d'un mois et le Nasdaq, à forte composante technologique, a désormais perdu environ 10% depuis son record en séance du 1er juin.

A l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Fed a de nouveau laissé l'objectif de taux des "fed funds" à son niveau actuel, dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, malgré la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, qui fait remonter les cours du pétrole et alimente la crainte d'une inflation persistante.

"La Fed n'a pas bougé, comme prévu. La grande question maintenant devient toutefois: quelle pression auront-ils pour relever (les taux) en septembre ? L'inflation est galopante et avec la hausse des cours du pétrole, le marché s'attend à ce que la prochaine hausse soit en effet en septembre", a dit Ryan Detrick, stratège de marché chez Carson Group.

Sur le front de l'intelligence artificielle, Vertiv VRT.N , entreprise spécialisée dans les infrastructures d'IA, a chuté de plus de 17% en raison d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

Dans les autres secteurs, Ford Motor F.N a gagné 2,14% après avoir relevé pour la deuxième fois cette année son objectif de bénéfice annuel.

Visa V.N (+0,58%) s'est aussi distingué avec un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, gonflé par l'activité générée autour de la Coupe du monde de football.

(Noel Randewich, version française Bertrand Boucey)

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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 594,14 Pts Index Ex -2,19%
FORD MOTOR
15,275 USD NYSE +2,14%
META PLATFORMS
585,6100 USD NASDAQ -1,31%
MICROSOFT
390,5400 USD NASDAQ -0,71%
NASDAQ Composite
24 442,94 Pts Index Ex -1,74%
S&P 500 INDEX
7 316,15 Pts CBOE -1,52%
VERTV HOLDINGS RG-A
223,090 USD NYSE -17,19%
VISA RG-A
369,110 USD NYSE +0,58%
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