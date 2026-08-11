Wall Street recule, l'optimisme concernant la paix entre les États-Unis et l'Iran s'estompe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations sur les cours de l'après-midi)

* La marque de vêtements de sport On s'effondre après la publication de ses résultats du deuxième trimestre

* Rocket Lab recule en raison d'un retard potentiel du lancement de Neutron

* S&P 500: -0,35%, Nasdaq: -0,74%, Dow: -0,22%

par Noel Randewich et Purvi Agarwal

Wall Street a reculé mardi, Amazon et Alphabet étant en baisse, les investisseurs se montrant plus pessimistes quant à un éventuel accord visant à ramener la stabilité au Moyen-Orient. "Le détroit d’Ormuz restera fermé tant que les États-Unis ne changeront pas d’attitude et n’accepteront pas les conditions posées par l’Iran pour mettre fin à la guerre ", a déclaré le nouveau secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont maintenus près de leurs plus hauts niveaux depuis une semaine dans un marché agité, tandis que l'indice du secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY a bondi de 0,9%, en tête des 11 indices sectoriels.

"Comme c'est le cas depuis des mois, il est tout simplement très difficile de parvenir à un accord qui convienne à tout le monde. Le prix du pétrole est en légère hausse, reflétant une incertitude accrue à ce sujet", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky.

"Le marché a manifestement connu des fluctuations liées à ce conflit à certains moments, mais celui-ci n’a pas constitué le frein majeur que beaucoup de gens imaginaient."

Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O ont chacune reculé de plus de 2%, tandis que SpaceX SPCX.O a chuté de 5,2%. Les gestionnaires d’actifs alternatifs ont progressé, Apollo Global APO.N bondissant de 6,1% et Blackstone BX.N gagnant 4,4%. Ils font partie des institutions financières qui se sont récemment associées à Nvidia NVDA.O pour mettre en place des plateformes de financement informatique visant à mobiliser plus de 500 milliards de dollars .

Le titre Nvidia s'échangeait pratiquement sans variation.

Le S&P 500 reculait de 0,35% à 7.725,72 points.

Le Nasdaq reculait de 0,74% à 26.409,73 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average perdait 0,22% à 53.854,61 points.

Les bons résultats trimestriels ont contribué à propulser le S&P 500 à des niveaux records la semaine dernière, tandis que le Nasdaq .IXIC a reculé d’environ 2% par rapport à son plus haut historique atteint le 2 juin.

Les signes indiquant que les investissements massifs de Microsoft et d’Amazon dans des centres de données dédiés à l’IA portent leurs fruits ont également contribué à améliorer le moral des investisseurs.

Les chiffres de l'inflation des prix à la consommation et à la production, attendus au cours des deux prochains jours, seront déterminants pour façonner les anticipations du marché quant à l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale, compte tenu de l'objectif du président Kevin Warsh de réduire les indications sur la politique monétaire.

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs sont divisés quant à la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de la banque centrale en septembre.

La hausse des coûts énergétiques, liée au conflit avec l’Iran, a ravivé les craintes inflationnistes et compliqué la tâche des banques centrales à l’échelle mondiale.

Jabil JBL.N a progressé de 5% après qu’UBS a relevé la recommandation sur le titre de cette entreprise d’électronique de "neutre" à "acheter". Rocket Lab RKLB.O a reculé de 1% après avoir semblé repousser la date prévue pour le premier vol de sa fusée Neutron. Le titre de la société On ONON.N , coté aux États-Unis, a chuté de 21% après que la marque de vêtements de sport a manqué les estimations de chiffre d’affaires . La société de GNL Venture Global VG.N a chuté de 7,2% après que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre a légèrement manqué les estimations.

Au sein du S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été 1,5 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux plus hauts et un nouveau plus bas; le Nasdaq a enregistré 97 nouveaux plus hauts et 68 nouveaux plus bas.