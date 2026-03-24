Wall Street recule, l'incertitude sur le Proche-Orient ayant mis un terme au rallye

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 0,67%, S&P 500 0,62%, Nasdaq 0,83%

* Jefferies progresse suite à un rapport sur la possibilité d'un rachat par la société japonaise SMFG

* Barclays relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 7 400 à 7 650

* Ares Management et Apollo Global limitent les rachats de fonds

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi, les doutes renouvelés sur l'apaisement des tensions au Moyen-Orient ayant tempéré le rebond de la séance précédente, malgré la décision du président Donald Trump de reporter les frappes sur le réseau électrique iranien.

M. Trump a reporté sa décision en invoquant des "discussions productives" avec des responsables iraniens lundi, mais Téhéran a déclaré qu'aucune négociation n'avait eu lieu avec les États-Unis . Des responsables israéliens ont déclaré que Trump souhaitait conclure un accord avec l'Iran, mais qu'il était peu probable que les négociations aboutissent à ce stade.

Les investisseurs ont été rassurés par les commentaires de M. Trump, ce qui a permis aux principaux indices de Wall Street de se redresser de plus de 1 % lundi, soit leur plus forte hausse en une journée depuis le 6 février. Mais l'élan s'est essoufflé en raison de l'incertitude qui plane sur le conflit.

"C'est comme un coup de fouet. Vous vous réveillez tous les matins en vous demandant ce qui va se passer ensuite ... . Les investisseurs sont toujours confrontés à un large éventail de résultats et cela dépend en grande partie du calendrier", a déclaré Christopher O'Keefe, directeur général et gestionnaire de portefeuille principal chez Logan Capital Management.

Dans le même temps, les inquiétudes concernant le crédit privé ont refait surface après qu'un rapport ait indiqué qu'Ares Management ARES.N a limité les rachats à 5 % dans son fonds de crédit privé, ainsi qu'Apollo Global Management

APO.N , alors que les demandes de retrait ont augmenté. Les actions d'Ares et d'Apollo ont chuté respectivement de 2,7 % et de 3,1 %.

Les décisions des sociétés reflètent celles de BlackRock

BLK.N et Morgan Stanley MS.N au début du mois.

Leurs homologues Blackstone BX.N et Blue Owl Capital

OWL.N ont perdu plus de 2 % chacun, tandis que KKR KKR.N a cédé 3,5 %. L'indice S&P 500 des valeurs financières .SPSY a perdu 0,7%.

La majorité des 11 principaux secteurs industriels du S&P 500ont baissé. Le secteur de l'énergie .SPNY a fait exception, gagnant 1,7% suite à la hausse des prix du pétrole.

À 10:02 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 307,94 points, ou 0,67%, à 45 900,53, le S&P 500 .SPX a perdu 40,56 points, ou 0,62%, à 6 540,44 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 181,39 points, ou 0,83%, à 21 765,37.

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper en flèche les prix du pétrole, ravivant les craintes d'inflation et compliquant les perspectives des banques centrales en matière de taux d'intérêt. La Réserve fédérale américaine a adopté un ton hawkish la semaine dernière, ne prévoyant qu'une seule réduction en 2026.

Les marchés monétaires ne prévoient plus aucune réduction de taux cette année, alors qu'ils en prévoyaient deux avant l'éclatement du conflit au Moyen-Orient. Les attentes en matière de hausse des taux ont légèrement augmenté dans le contexte de l'escalade des tensions la semaine dernière, mais elles se sont rapidement inversées après les commentaires de Trump lundi, selon l'outil FedWatch de la CME.

L 'activité des entreprises américaines a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis 11 mois en mars, la guerre au Moyen-Orient ayant entraîné une hausse des prix des produits énergétiques et d'autres intrants, selon une enquête .

Parmi les valeurs individuelles, les actions de Jefferies

JEF.N ont gagné 3,3% après que le Financial Times ait rapporté que le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group

8316.T travaille sur des plans pour un éventuel rachat de la banque d'investissement.

Janus Henderson JHG.N a gagné 3,3 % après que Trian Capital et General Catalyst ont relevé leur offre de prix pour la société à 52 dollarspar action, contre 49 dollars.

Barclays a relevé son objectif de fin d'année 2026 pour l'indice S&P 500 .SPX mardi à 7 650 contre 7 400, citant des prévisions de bénéfices plus élevées qui l'emportent sur les risques macroéconomiques tels que les tensions au Moyen-Orient, les perturbations induites par l'IA et les tensions sur le crédit privé.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,84 contre 1 sur le NYSE et de 2,7 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P 500 a enregistré 15 nouveaux sommets sur 52 semaines et 16 nouveaux creux, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 18 nouveaux sommets et 93 nouveaux creux.