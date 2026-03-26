Wall Street recule face à l'incertitude sur la désescalade au Proche-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 0,54%, S&P 500 0,86%, Nasdaq 1,20%

* Jefferies plonge après avoir publié un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations

* L'OCDE avertit que la guerre en Iran compromet l'amélioration de la croissance mondiale

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage en ligne avec les estimations

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Lesprincipaux indices de Wall Street ont chuté jeudi après les gains de la session précédente, les investisseurs restant prudents face aux développements au Moyen-Orient tout en évaluant les perspectives de désescalade dans le conflit.

Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran souhaitait désespérément conclure un accord pour mettre fin aux combatset a exhorté Téhéran à "devenir sérieux" au sujet d'un accord.L'agence de presse iranienne Tasnim a déclaré que Téhéran avait officiellement répondu à la proposition en 15 points des États-Unis, citant des sources informées. L'Iran avait nié publiquement toute négociation avec les États-Unis.

Les signaux contradictoires envoyés par les deux parties ont laissé les marchés sur le qui-vive, alors que les espoirs d'une percée pour rétablir la navigation dans le détroit crucial d'Ormuzrestaient incertains.

"En entendant beaucoup de choses différentes, le marché essaie de comprendre exactement ce qui se passe. Nous surveillons les prix du pétrole... Nous restons un peu prudents car certains des scénarios de baisse ne sont pas bons pour l'économie mondiale", a déclaré Jack Herr, analyste principal des investissements chez GuideStone.

"Mais dans l'ensemble, si nous parvenons à résoudre rapidement ce problème, la toile de fond pour une autre bonne année sur le marché est là, avec certains des fondamentaux et des chiffres de croissance que nous voyons"

A 9:40 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 250,43 points, ou 0,54%, à 46 179,06, le S&P 500 .SPX a perdu 56,82 points, ou 0,86%, à 6 535,08 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 262,81 points, ou 1,20%, à 21 667,02.

Les valeurs technologiques ont été les plus à la traîne et l'indice S&P 500 tech .SPLRCT a reculé de 1,3%. Les fabricants de puces mémoire ont poursuivi leur chute, Micron Technology

MU.O , SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O perdant entre 3,3 % et 4,8 %.

Meta Platforms META.O et Alphabet GOOGL.O ont chuté respectivement de 3,2% et 2%, pesant sur l'indice des services de communication .SPLRCL . L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a perdu près de 2%.

L'escalade du conflit au Moyen-Orient a détourné l'économie mondiale d'une trajectoire de croissance plus forte, a averti l'OCDE jeudi , la fermeture du détroit d'Ormuz menaçant de faire grimper l'inflation en flèche.

Les banques centrales ont été mises dans une situation difficile en ce qui concerne les taux d'intérêt,car les acteurs du marché monétaire ne prévoient plus d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine cette année. Selon l'outil FedWatch du CME Group, deux baisses de taux étaient attendues avant l'éclatement du conflit iranien.

Des données ont montré que les nouvelles demandes d'allocations de chômage américaines ont légèrement augmenté la semaine dernière, suggérant un marché du travail stable et permettant à la Fed de maintenir ses taux tout en surveillant l'impact de la guerre en Iran.

Les commentaires des responsables de la Fed, Lisa Cook, Stephen Miran, Michael Barr et Philip Jefferson, sont attendus tout au long de la journée.

Parmi les mouvements individuels, les actions d'Olaplex

OLPX.O ont bondi de50 % après que l'Allemand Henkel HNKG.DE ait accepté d'acheter la marque de soins capillaires dans le cadre d'un accord de 1,4 milliard de dollars.

Les actions des sociétés aurifères cotées aux États-Unis ont reculé, le prix des lingots ayant baissé de plus de 1 %. Sibanye Stillwater SBSW.N a perdu 2,2% et Harmony Gold HMY.N a perdu 1,1%.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,78 contre 1 sur le NYSE et de 2,38 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 14 nouveaux sommets et 75 nouveaux creux.